CÔTE D'IVOIRE : COMMUNIQUÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Président de l’Assemblée nationale a été saisi ce jour d’un courrier de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance d’Abidjan, l’informant de l’ouverture d’une information judiciaire contre certains de nos compatriotes dont des députés, pour atteinte à la sureté de l’Etat et détournement de deniers publics.



Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, une réunion d’urgence du Bureau de l’Assemblée nationale, s’est tenue et a pris acte de cette information qui ne saurait laisser indifférente, l’institution parlementaire.



Le Bureau de l’Assemblée nationale qui décide de rester saisi de la question, s’élève contre toute tentative subversive à un moment où nos populations voudraient en toute quiétude, préparer les festivités de fin d’année et aborder l’année 2020 dans la plus grande sérénité.





Fait à Abidjan, le 23 décembre 2019







Pour le Bureau de l’Assemblée

nationale



Le Président



​​​​​​​Amadou SOUMAHORO