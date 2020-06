CÔTE D’IVOIRE - CITÉ DANS UNE AFFAIRE DE DROGUE, HAMED BAKAYOKO, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, DÉCIDE DE PORTER PLAINTE POUR DIFFAMATION

Communiqué



Je n’ai pas pour habitude de réagir à des allégations portées contre moi sur les réseaux sociaux.



Mais je me vois contraint de le faire aujourd’hui, suite à une publication sur une prétendue enquête de deux journalistes, Messieurs Ibekwe Nicholas et Daan Bauwens.



Ces allégations vont à l’encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays, en raison des fonctions que j’exerce.



Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j’ai décidé de porter plainte contre Messieurs Ibekwe Nicholas, Daan Bauwens et les relais.



Dans mes charges de Ministre de la sécurité en Côte d’Ivoire pendant plus de 07 ans et celles actuelles de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions qui se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlements de réseaux mafieux, ont valu des félicitations internationales à la Côte d’Ivoire.



Je dénonce cette orchestration grossière ourdie par des commanditaires dont le dessein n’échappe à personne.



Cette énième cabale n’entamera pas notre détermination au service de la nation.



En Côte d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tâche, n’en déplaise aux aigris et aux conspirateurs.



Fait à Abidjan le 08 Juin 2020



HAMED BAKAYOKO