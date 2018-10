CÔTE D'IVOIRE - Bouaké /Incendie mortel au quartier Tollakouadiokro-Terminus: Sept morts, 3 blessés

La nuit du dimanche 21 au lundi 22 octobre fera assurément partie des tristes souvenirs dans la vie de Koné Amidou, commerçant de céréales au marché de gros de Bouaké.Au cours d’un incendie qui a ravagé son domicile sis au quartier Tolla-Terminus, l’infortuné a perdu sept membres de sa famille dont une épouse et ses enfants. Koné Amidou et un des enfants et sa deuxième épouse ont eu plus de chance. Ces trois rescapés qui s’en sont sortis avec des brûlures sont actuellement hospitalisés au Chu de Bouaké. Informée, la municipalité de Bouaké s’est aussitôt rendue sur les lieux du sinistre. Krotoumou Diomandé, 6e adjointe au maire est allée aux chevets de la grande famille Koné éplorée pour leur témoigner du soutien et de l’assistance du maire Djibo Youssouf Nicolas, dans le cadre de cette pénible épreuve.