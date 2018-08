CÔTE D'IVOIRE - Bédié n’exclut pas une alliance avec le FPI

Le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Henri Konan Bédié a affirmé ce vendredi 10 août 2018: ‘’rien ne s’oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation dont les partis politiques, Le PDCI et le FPI se retrouvent ensemble’’. C’était au sortir d’une rencontre avec le président du Front populaire Ivoirien (FPI), Pascal Afi N’Guessan.Cette probable alliance épouse l’assentiment du parti cher à Pascal Affi N’Guessan. Le président du FPI a marqué la disponibilité de son parti à s’allier au PDCI en vue des élections locales prochaines. ‘’ Il était important que nous venions rencontrer le doyen de la classe politique ivoirienne, l’ancien chef de l’Etat, celui qui a été toujours au service de la cause nationale pour échanger avec lui sur ce nouveau contexte. Et réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer notre disponibilité à envisager dans le cas des élections locales toutes les possibilités d’alliance, afin que ces acteurs de la paix, de la réconciliation nationale et de l’avenir du pays, se retrouvent ensemble pour fonder ce nouvel avenir’’, a déclaré Pascal Affi N’Guessan.Dans un communiqué, le 9 août 2018, le PDCI-RDA a annoncé son retrait de la mise en place d’un Parti Unifié dénommé RHDP. Précisant qu’il se réserve le droit de promouvoir une plate-forme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d’une Côte réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations.