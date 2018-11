CÔTE D'IVOIRE - Bassam : soutien des populations au Roi des Nzima suite à des atteintes à l’autorité royale

Les populations de la cité balnéaire de Grand-Bassam (sud-est ivoirien), les communautés, les cadres et les chefs coutumiers, ont apporté mercredi, leur soutien au Roi des Nzima, sa Majesté Amon Tanoé, à la suite d’atteintes portées à l’autorité royale.



« C’est avec stupéfaction que nous avons appris que Sa Majesté a fait l’objet de manquements par une minorité de personnes, et ne pouvant pas rester indifférents à ce sacrilège, nous lui apportons notre soutien », a dit Mohamed Lamine Diakité, chef de la communauté du Grand Nord, à Bassam.



Ce soutien intervient après des manifestations consécutives aux élections couplées municipales et régionales du 13 octobre 2018, donnant vainqueur, Jean-Louis Moulot, candidat aux municipales poir le compte du Rassemblement des houphouëtiste pour la délocratie et la paix (Rhdp, la coalition au pouvoir).



Une frange de la population, notamment proche du maire sortant Georges Ezaley, conteste les résultats des urnes dénonçant des fraudes. Suite à la proclamation des résultats officiels, il a été constaté à Grand-Bassam, ville historique, des troubles et des actes de vandalisme.



La place sacrée de l’Abissa, une fête traditionnelle populaire, a été saccagée et la préfecture assiégée. Le roi des Nzima a été chahuté par des populations le soupçonnant d’être proche du candidat du Rhdp.



Cet acte a porté une atteinte à l’image du Roi des Nzima, président de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d’Ivoire. Dans une déclaration, le président du Conseil national des jeunes de Grand-Bassam, Traoré Daouda, a interpellé les acteurs, les invitant à la « retenue ».



Le roi des Nzima Kotoco, ému par cette marque d’attention des populations, a, à travers son porte-parole, Nanan Wadjas, remercié les populations. Il s’est dit « plus que satisfait par cet élan de solidarité », sentant avoir des « frères » et des sujets derrière lui.



Il a dit qu’il « sent vraiment la Côte d’Ivoire » par cet élan spontané et de fraternité qui lui a été apporté. Selon son porte-parole, ces élections municipales ont apporté beaucoup de dégâts, mais ces « événements ont emmené des roucoulements qui sont tombés ».



« Merci à tous nos frères du Nord, nous devons demeurer des frères qu’elles que soient les circonstances », a-t-il poursuivi, témoignant sa reconnaissance à l’ensemble des populations massées dans la cour royale, où s’est tenue la cérémonie de soutien.



M. Ezaley, le maire sortant, et son directeur campagne adjoint, Adama Kamagaté, ont été auditionnés par la police mardi. M. Kamagaté, lui, a été écroué, mercredi, à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), selon le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci).



APA