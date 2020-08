CÔTE D'IVOIRE - BÉDIÉ DÉPOSE SA CANDIDATURE ET MAINTIENT LES PRÉALABLES SUR LA CEI

COMMUNIQUÉ DU PDCI-RDA

BÉDIÉ DÉPOSE SA CANDIDATURE ET MAINTIENT LES PRÉALABLES SUR

LA CEI



Le jeudi 27 août 2020, après mon plébiscite comme candidat du PDCI- RDA, à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, par les conventions éclatées électives du Parti, tenues les 25 et 26 juillet 2020 dans toutes les bases du PDCI- RDA, j’ai déposé mon dossier de candidature, au siège de la Commission chargée de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire (CEI).



Ma foi en l’état de droit et en une Côte d’Ivoire réconciliée et plus rayonnante commande que nous nous engagions à reconquérir le pouvoir d’état et à l’exercer dans l’équité et la justice pour le bien-être de tous.



Chers Compatriotes,

Nous devons prendre notre destin en mains. C’est pourquoi, après mûres réflexions, j’ai décidé de déposer mon dossier de candidature.



Vu l’ambiance festive particulière que j’ai constatée au cours de cette cérémonie, je voudrais :

-féliciter les organisateurs tant pour la qualité remarquable des pièces du dossier que pour la mobilisation exemplaire des militants et militantes autour du siège de la CEI ; particulièrement les femmes et les jeunes ;

-remercier les membres des Instances du Parti pour leur soutien ;

-remercier, également, les plateformes et les partis politiques alliés qui ont encouragé cet acte de dépôt de ma candidature et particulièrement la Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP), représentée par Monsieur OUATTARA GNONZIÉ, Président du RPP ;

-adresser mes remerciements aux journalistes et aux photographes de la presse nationale et internationale pour leur mobilisation ;

-exprimer ma satisfaction à l’endroit des forces de l’ordre qui ont su faire preuve d’efficacité dans l’encadrement de nos militants et militantes, en liesse.



Ivoiriennes et Ivoiriens, épris de paix, de justice, de liberté et de dignité, dans l’honneur et dans l’indépendance et Amis de la Côte d’Ivoire soucieux de notre développement harmonieux :

je demande votre soutien à cette candidature.



Enfin, Je voudrais, chers militants, militantes, sympathisants et sympathisantes du PDCI- RDA, Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, vous rassurer que tous les moyens démocratiques et constitutionnels, en vigueur en Côte d’Ivoire, seront utilisés pour exiger et obtenir :

-l’application effective de l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) du 15 juillet 2020 relatif au choix par les Organisations de la Société Civile et les partis politiques de l’opposition de leurs représentants dans la Commission Centrale de la CEI et la reprise des élections des CEI locales avant toute élection ;

-l’audit international de la liste électorale, avant l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, surtout que le Président de la CEI a avoué que la liste électorale 2020 comporte 3% d’anomalies.



J’en appelle à votre mobilisation et à votre engagement et détermination pour une alternance démocratique en Côte d’Ivoire par des élections justes, transparentes, apaisées et crédibles.







Fait à Abidjan, le 28 août 2020

BÉDIÉ KONAN AIME HENRI

Candidat du PDCI- RDA à l’élection présidentielle d’octobre 2020