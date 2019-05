CÔTE D'IVOIRE - BAYOTA : Le premier collège de proximité de la région du Gôh inauguré.

Kandia Camara a dit que le cas de figure du collège moderne de Brihi est remarquable parmi les exemples de mobilisations communautaires autour de l'institution scolaire. < Il est remarquable par la détermination exceptionnelle dont les filles et les fils ont fait montre pour édifier ces locaux. Ici on n'a pas attendu l'Etat pour se doter de ce bel instrument de développement. Les cadres montrent ainsi aux autres communautés la voie à suivre > a-t-elle affirmé. Kandia Camara a ensuite dit que la politique de scolarisation obligatoire initiée par le chef de L'État depuis 2015 pour assurer l'égalité des chances à tous les enfants de ce pays est un vaste chantier avec de nombreux enjeux. < Pour resorber les besoins sans cesse croissants sucités par cette politique, ce sont plus de 189 établissements scolaires que L'État se doit de construire chaque année malgré plus de 30 000 salles de classe et 242 collèges construits depuis 2015 à ce jour. C'est pourquoi les acquis additionnels sont nécessaires tel que ce collège que vous mettez à la disposition de l'État pour répondre à cette attente> a précisé la ministre de l'éducation nationale. Qui a affirmé qu'en ouvrant ce collège de Brihi, les cadres de ce village ont rapproché les enfants de l'institution scolaire. Mieux, ils les ont soustraits des souffrances de tout genre. Kandia Camara a saisi cette tribune pour donner des conseils émouvants et maternels aux élèves. Mais elle a surtout équipé le collège en matériels informatiques et didactiques à hauteur de 24 millions de francs CFA.