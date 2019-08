CÔTE D'IVOIRE - BAYOTA - La sécurité au centre des préoccupations

Pour lutter efficacement contre l'insécurité grandissante depuis quelques temps dans la sous-préfecture de Bayota, l'État de Côte d'Ivoire vient de doter cette localité d'une brigade de gendarmerie. C'est cet édifice, bâti sur une superficie de 3600 m2, dont la construction a été achevée grâce au fonds de consolidation de la paix des Nations-Unies mis en place par le PNUD, qui a été inauguré par Hamed Bakayoko, ministre d'État en charge de la défense nationale. C'était le samedi, 10 août dernier. Et ce,en présence de Aimée Zébéyoux, secrétaire d'État auprès du garde des sceaux ,ministre de la justice et des droits de l'homme, chargée des droits de l'homme et du général de brigade Apalo Touré commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Mais également de celle de l'ambassadeur Bitty Allou Eugène et de Alcide Djédjé , président de Concorde .



Le ministre d'État en charge de la défense a dit que l'État ne fait aucune distinction quand il s'agit de la sécurité des ses citoyens. C'est pourquoi pour joindre l'acte à la parole 35 gendarmes ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Bayota. Un véhicule de type 4x4 a été également affecté à cette unité.





Abel Djohoré, député de la circonscription électorale de Ouragahio - Bayota a dit que la chance de Bayota c'est inéluctablement Hamed Bakayoko. De lui, le député a affirmé qu'il est celui des Ivoiriens qui n'accepte que le peuple soit divisé. " Vous avez offert les bureaux de la sous- préfecture et la résidence du sous- préfet quand vous étiez ministre de l'intérieur . Aujourd'hui à la défense, vous inaugurez la brigade de gendarmerie de Bayota. Vous donnez l'exemple d'une Côte d'Ivoire unie. Vous soutenez chaque Ivoirien quelque soit son bord politique " a-t- il souligné.



Selon Gana Mamadou, un acheteur de produits, l'ouverture de cette brigade de gendarmerie à Bayota est salutaire. Car pour 4 sous-préfectures , Dahiépa -Kéhi, Yopohué, Bayota et Ouragahio il n'existait jusqu'au jour de ce 10 août la seule brigade de gendarmerie de Ouragahio dotée d'un seul véhicule malgré le grand espace à couvrir par les gendarmes pour assurer la sécurité des populations et dissuader un temps soit peu les nombreux bandits.



De Jefferson GNABRO, notre correspondant à Gagnoa

La Dépêche d'Abidjan

