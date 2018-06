CÔTE D'IVOIRE - Au moins cinq morts dans l’effondrement d’un immeuble en construction à Yamoussoukro

Au moins cinq personnes sont décédées dans l’effondrement, mercredi, de l’immeuble R+4 en construction à Yamoussoukro, a appris jeudi l’AIP de sources proches des sapeurs pompiers militaires encore présents sur le site du drame.



Quatre corps ont été retrouvés sous les décombres et le 5ème a succombé des suites de ses blessures au centre hospitalier régional (CHR) de Yamoussoukro.



Treize blessés, tous des ouvriers du chantier, dont certains dans un état critique ont été transportés mercredi au CHR de Yamoussoukro.



Ils ont reçu jeudi la visite du maire Jean Gnrangbé Kouakou qui a décidé de prendre en charge toutes les victimes admises au CHR.



Le bâtiment en construction s’est écroulé mercredi aux environs de midi. La police, les pompiers et la gendarmerie poursuivent encore l’opération de sauvetage pour extraire d’éventuels survivants qui seraient au nombre de dix.



Une cellule de crise présidée par le préfet de Yamoussoukro, Brou Kouamé, est également à pied d’œuvre pour retrouver les ouvriers encore coincés sous les décombres et aider les victimes et leurs familles.

AIP