CÔTE D'IVOIRE - Assemblée générale constitutive du parti unifié, RHDP : Une délégation du président Bédié attendue

L’Assemblée générale constitutive du parti unifié dénommé, le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) se tiendra ce lundi 16 juillet 2018, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel ivoire.



Sauf changement de dernières minutes, la délégation du président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, (Pdci) Henri Konan Bédié, est attendue à cette rencontre. Cette délégation a révélé le « Nouveau Réveil », un quotidien proche du président Bédié sera composée du Président du Conseil économique social environnemental et culturelle (Cesec), Charles Diby ; du ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana et de Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République.



Il faut souligner que des partis politiques signataires de l’accord politique et ayant adopté le principe de la création du parti unifié, le Pdci-Rda, l’une des principales formations politique du pays n’a pas donné sa caution. « Je tiens à porter à votre connaissance que le Pdci-Rda n’est pas concerné par cette Assemblée générale », écrit Henri Konan Bédié dans une note d’information. Et de demander aux militants de son parti de ne pas s’associer à cet événement ni d’y prendre part.



Il faut noter que le Pdci-Rda a plutôt souhaité la concrétisation de l’alternance politique avec le Rassemblement des républicains (Rdr) en 2020 avant ce projet de parti unifié. En tout cas, cette situation semble avoir créé des brouilles entre les deux partis politiques ainsi que leurs deux leaders. A telle enseigne que le président de l’Assemblée national Guillaume Soro depuis le Québec où il était à la 44è session de l’Assemblée parlementaire de la francophonie a demandé à Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara de ne pas rompre le dialogue.



Fraternité Matin