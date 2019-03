CÔTE D'IVOIRE - Après la conférence de presse de Pascal Affi N’guessan, Agnès Monnet rend sa démission

OBJET: DÉMISSION



Camarade, par la présente, je viens te notifier ma démission.



En effet, la grave crise dans laquelle s’est englué le parti, le fragilisant à l’extrême, est née d’une crise de leadership en l’absence du président Laurent GBAGBO, fondateur du Front Populaire Ivoirien, arrêté et déporté à la CPI.



Mais après l’acquittement de notre leader suivi de sa libération, le 1er février dernier, nous nous sommes convaincus que l’heure de l’unité autour du président Laurent GBAGBO avait sonné comme tu l’as laissé entendre toi-même dans tes précédentes déclarations.



C’est fort de cette conviction et de l’immense espoir suscité par sa libération que je me suis engagée auprès du président Laurent GBAGBO de tout mettre en œuvre pour favoriser l’unité au sein du Parti.



Malheureusement, camarade, à l’analyse des différents communiqués rendus publics après ton séjour à Paris, je ne puis que faire le constat douloureux de l’échec de cette initiative mienne. En plus, ta dernière conférence de presse subséquente vient compliquer le tableau en jetant la suspicion sur ma démarche. Toute chose qui ne saurait que consacrer la rupture que j’avais redoutée.



Je ne puis supporter que la lutte pour la refondation de la Côte d’Ivoire prônée par le FPI et son leader, le Président Laurent Gbagbo, motivation essentielle de mon engagement politique soit transcendée par des ressentiments qui n’ont pour seule vocation que de nous éloigner de l’objectif fondamental.



En conséquence, je te rends ma démission irrévocable de mettre fin à mes fonctions de Secrétaire Général et Porte-parole du Front Populaire Ivoirien que tu diriges. Cette décision emporte tout naturellement les charges connexes de Pca de la Refondation-SA.



Camarade, je te prie de trouver ici, l’expression de ma profonde gratitude pour la franche collaboration que nous avons eue pendant ces quelques années.



Fait à Abidjan, le 24 mars 2019



La camarade Agnès Apo AYE Epse MONNET