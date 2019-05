CÔTE D'IVOIRE - Anne Ouloto choquée par l’idée d’un génocide Wê

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, s'est dit choquée , samedi, d'entendre parler du génocide du peuple Wê propagée par lors d'un rassemblement à Duekoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.



La ministre Ouloto d'origine Wê, a demandé que l'on arrête d'utiliser le peuple Wé comme fonds de commerce politique. Pour elle, il n'y a pas eu de génocide des Wê, ni à l'ouest du pays,ni dans aucune autre localité du pays.



Elle a exhorté les hommes politiques à faire la politique de la paix et du rassemblement, car il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix et le développement. Et, le temps pour la paix a sonné pour la Côte d'Ivoire, a-t-elle ajouté. Elle a invité tout le monde à éviter de reveiller la haine.



Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, porte parole du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), avait aussi condamné, vendredi, l'idée de génocide à Sikensi.



AIP