CÔTE D'IVOIRE - Amadou Gon annonce la préparation d’un programme social pour 2018/2020

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a annoncé, lundi, la préparation d'un programme social visant à accélérer des projets à fort impact social.



"Des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social Du gouvernement sur la période 2018-2020 , a fait le chef du gouvernement qui s'exprimait face à la presse.



Ce programme qui sera soumis au chef de l'Etat à la fin du mois de septembre, selon le Premier ministre, permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court et moyen et long terme et dans les secteurs sociaux prioritaires.



"Notre action va cibler d'une part l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes avec des meilleurs accès aux services sociaux de base et d'autre part la réduction des charges des ménages ", a-t-il précisé ajoutant que sera examiné la possibilité de doubler ou tripler le nombre de familles bénéficiant le filet social devant passer à 100.000 familles.



