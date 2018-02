CÔTE D'IVOIRE - Allégations de menace contre Yodé et Siro, Joël N’Guessan, vice président du RDR : « Je ne les connais même pas »

Une rumeur enfle sur la toile ivoirienne depuis l’après-midi du 26 février 2016. Elle attribue à Joël N’Guessan, vice-président du RDR chargé du district de Yamoussoukro et de la région du Bélier, des menaces à l’encontre du duo de la musique zouglou, les artistes engagés Yodé et Siro.Olivier Gbadié alerte dans le groupe de discussion Observatoire Démocratique de Côte d’Ivoire (ODCI) : « AVANT LA SORTIE DE L’ALBUM DE YODÉ & SIRO EN MARS 2018, LE RÉGIME OUATTARA MENACE. Joël N’guessan (RDR) prévient les dinosaures du zouglou ivoirien lors de la cérémonie d’anniversaire du quotidien L ‘Essor ivoirien « Nous n’allons pas accepter qu’on parle mal du président Ouattara, parce que Ouattara est un grand bâtisseur » « Ouattara n’est pas Gbagbo, c’est un président respectable et que ces deux zouglouphiles sachent tenir leurs langues, sinon cet album ne sortira pas en Côte d’Ivoire » Via Jessica Traoré.