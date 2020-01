CÔTE D'IVOIRE : Allah Thérèse a tiré sa révérence dimanche nuit

La musique ivoirienne pleure l'une de ses pionnières. Allah Thérèse, Artiste chanteuse tradi moderne Baoulé a tiré sa révérence hier dimanche 19 janvier à l'hôpital de Djekanou, sa région natale.Née en 1936 à Gbofia dans la sous préfecture de Toumodi, âgée donc aujourd'hui de 84 ans, l'artiste qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne n'a pas survécu à un malaise qui l'a contraint à se rendre dans le centre hospitalier de Djekanou ce même jour. C'est d'ailleurs dans cet hôpital que celle qu'on surnommait affectueusement " la mère de la musique ivoirienne " a rendu l'âme dans la nuit de dimanche à lundi.



La nouvelle de la mort d'Allah Thérèse n'a pas manqué de suscité des réactions tant au niveau de l'Ivoirien lambda que chez les autorités avec au plus haut niveau, le Chef de l'État SEM Alassane Ouattara qui a adressé des mots de compassion à l'endroit de la famille biologique de l'artiste et à celle de la culture en général.

Femme toujours joviale, à la beauté inoxydable malgré l'âge avancé, Allah Thérèse était pour beaucoup de jeunes artistes ivoiriens, une mère, une conseillère. Elle avait réalisé au total 6 albums durant toute sa carrière musicale, dont le dernier est sorti en 2015.



Très récemment, la chanteuse qui a perdu son mari Ngoran La Loi, il y a de cela, un an avait bénéficié d'une villa et d'une voiture de la part du président Alassane Ouattara. Un geste de portée sociale salué à sa juste valeur par de nombreux ivoiriens. Au moment où l'on s'attend le moins, le monde de la culture apprend avec consternation, le décès de celle qui fut pour le premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny, un modèle pour toutes les générations d'artistes de Côte d'Ivoire. Puisse Dieu, dans sa grande miséricorde, l'accueillir dans son royaume céleste. Adieu Maman Allah...



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan