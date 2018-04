CÔTE D'IVOIRE - Alassane Ouattara reçoit Henri Konan Bédié au palais présidentiel, mardi

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara reçoit, mardi après-midi, au palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, son grand allié et leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié.



Selon la présidence ivoirienne, les deux personnalités échangeront à ‘’17h00 (heure locale et Gmt) au palais de la présidence de la République’’. Cette rencontre intervient dans un contexte agité entre le PDCI et son allié le Rassemblement des républicains (RDR) sur l’alternance en 2020 et le parti unifié.



Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui constituent les deux principaux leaders du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) se concertent régulièrement quand le moment l’exige sur la situation socio-politique, notamment les actions du gouvernement, mais également l’avenir du RHDP.



