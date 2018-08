CÔTE D'IVOIRE - Ahmed Bakayoko octroie quatre millions de francs CFA par mois à la délégation départementale du RDR à Séguéla

Le vice-président du Rassemblement des républicains (RDR) en charge des communes d’Abobo, d’Anyama et d’Adjamé ainsi que de la région du Worodougou, Ahmed Bakayoko, a décidé d’octroyer une dotation mensuelle de quatre millions de francs CFA à la délégation départementale de Séguéla afin de faire face aux charges et de permettre un meilleur fonctionnement, a relevé l’AIP, lors d’une rencontre organisée samedi au siège avec les militants.



« Que je sois ministre ou pas, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, je vais continuer d’honorer cet engagement », a-t-il déclaré, après que Ouattara Bakary, le représentant d’Issiaka Fofana, le secrétaire départemental absent, a peint un sombre tableau du siège local du RDR jusque-là pris en charge par l’ex-DG de la LONACI qui a été limogé récemment.



Cette somme servira à plusieurs tâches dont un forfait de 50 000 francs par mois à chacun des 15 commissaires politiques, une aide de 20 000 francs également mensuelle aux 101 secrétaires de section ainsi que la prise en charge des factures d’électricité et d’eau, sans omettre le traitement salarial de l’agent permanent du siège.



« C’est ma petite contribution », a ajouté Ahmed Bakayoko qui a également promis des engins roulants pour les responsables politiques, ‘’avant les prochaines élections’’ et après avoir donné 100 motos il y a quelques années à certains militants.



Avant cette rencontre, celui qui est aussi le député de la commune de Séguéla et candidat du RDR à Abobo, à Abidjan, a reçu les bénédictions des cinq grandes familles réunies chez l’ex-chef de village décédé il y a quelques mois et est, par la suite, allé s’imprégner de l’avancement des travaux du lycée des jeunes filles, un don de 1,3 milliards de francs CFA ’ construit par le biais de sa fondation dénommée ‘’Mayama’’, en la mémoire de sa défunte mère.



Présent à Séguéla avec toute sa famille depuis vendredi soir, Ahmed Bakayoko qui est le ministre de la Défense avait, au cours de la révision de la liste électorale, apporté un soutien financier qui a permis la réussite de l’opération avec 10 723 personnes atteintes dont 7 134 à Séguéla, rappelle-t-on.



