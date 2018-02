CÔTE D'IVOIRE - Aboudramane Sangaré (FPI) à propos d’une probable alliance avec le PDCI : « On ne sait jamais… »

« Je n’ai pas encore emprunté cette voie-là »« Nous sommes obligés d’aller aux élections n’importe comment »Le chef de file de la frange la plus radicale du Front populaire ivoirien (FPI), Aboudramane Sangaré, a fait une déclaration, à la veille des élections municipales et régionales, non sans se prononcer sur la récente visite du président du FPI, Pascal Affi N’guessan, au président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié.Aboudramane Sangaré était, le lundi 19 février 2018, l’invité du confrère RFI. Dans l’entretien qu’il a accordé à la « radio mondiale », il a parlé des prochaines élections locales, notamment des conditions pour la participation de la frange la plus radicale du FPI qu’il conduit. Il s’est d’abord appesanti sur la Commission électorale indépendante dont le président n’est pas crédible, selon lui. Et réclamé la libération des prisonniers politiques dont Laurent Gbagbo et son épouse ainsi que Charles Blé Goudé.