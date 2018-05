CÔTE D'IVOIRE - ABIDJAN - Les urgences médicales du CHU de Treichville fermées pour travaux

Le directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, Etienne Yao a annoncé, lundi, la fermeture provisoire du service des urgences médicales de cet établissement sanitaire pendant deux semaines pour nécessité de travaux.



Selon Yao Etienne, cette fermeture s’inscrit dans une vision de faire en sorte que les patients, parents des malades, visiteurs et personnels soignants soient sécurisés des infections. Il a indiqué que la première semaine sera consacrée à l’évacuation des malades enregistrés vers les services techniques et l’autre pour les travaux.



« Nous n’allons pas dépasser les deux semaines et (…) le 28 mai, en principe, c’est la reprise des activités aux urgences médicales », a-t-il rassuré.



AIP