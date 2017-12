CÔTE D'IVOIRE - A PROPOS D'EMMANUEL ÉBOUÉ

EMMANUEL ÉBOUÉ : " J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma famille, c'est dur, c'est très très dur...Quand je rentre chez moi, que je vois des enfants avec leurs parents en train d'aller se promener et faire du shopping, cela me fait mal au cœur".



Ces propos de l'ancien international ivoirien, qui fut joueur du club anglais d'Arsenal et du club turque de Galatazaray, ont beaucoup ému d'autant plus qu'à ce drame familial viennent s'ajouter des difficultés à joindre les deux bouts au point où il est menacé de se retrouver à la belle étoile, expulsé de chez lui.



Alors, on voit certains espérer une solidarité de ses ex-coéquipiers de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui viendraient le sortir de cette mauvaise situation, quand d'autres accusent sa femme européenne, vantant les vertus d'un mariage entre Africains, entre Ivoiriens, et finissant par oublier que ces problèmes ne sont ni européens ni africains. Ce n'est pas le premier joueur ivoirien à qui la gestion de ses biens échappe et qui se fait gruger. Ça part donc dans tous les sens, occultant la responsabilité du joueur



Moi, je vois ce problème sous un tout autre angle. Et à vrai dire, ma compassion se limite au seul fait qu'Emmanuel Éboué ne puisse pas voir et profiter de ses enfants. C'est en effet dramatique pour un père. Pour le reste, j'insisterais sur un tout autre aspect.



Quand la vie t'a gâté, quand tu as gagné des milliards, ce qui n'est pas donné à tout le monde, tu assures quand même tes arrières pour te mettre à l'abri du besoin, pour ne pas retomber dans la nécessité. Beaucoup de joueurs ont fait des réalisations au pays qui leur assurent aujourd'hui des revenus substantiels pour continuer à garder une certaine qualité de vie à laquelle ils sont habitués. Éboué n'avait-il pas investi dans son pays la Côte d'Ivoire ?



Sa situation actuelle doit interpeller chacun de ceux qui ont la chance de gagner des millions car quand tu as bénéficié d'un tel niveau de vie, ce n'est pas pour que des pauvres citoyens qui n'ont jamais compté eux des millions s'apitoient sur ton sort à la fin.



Alexis Gnagno