CÔTE D'IVOIRE - 6è Congrès extraordinaire du PDCI : « ce sera celui de la clarification » (Ahoussou)

Le président du Sénat, Jeannot Kouadio Ahoussou, Vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a prévenu à l'issue de la réunion du Bureau politique de Daoukro que le 6è congrès extraordinaire annoncé pour lundi, sera « le congrès de la clarification ».



Le visage fermé, signe de la gravité de la situation, Jeannot Kouadio Ahoussou déterminé à sortir le plus vieux parti de la zone de turbulence sans grands dommages, assène ses vérités devant les caméras.



« Ce sera le congrès de la clarification. Chacun d’entre nous prendra la parole pour donner son point de vue. J’en appelle donc à tous les militants du PDCI, tous ceux qui se reconnaissent dans la grandeur du président Félix Houphouët-Boigny puissent venir à ce congrès pour qu’on puisse se parler, pour que le dialogue qui est l’arme des forts puisse régner au sein du PDCI, afin que la paix acquise puisse s’approfondir pour le bonheur des Ivoiriens », justifie-t-il, le Congrès extraordinaire du PDCI prévu pour le lundi 13 octobre à Daoukro.



Pour le Vice-président du parti septuagénaire, « il faut qu’on sache garder raison. La Côte d’Ivoire a connu des moments très difficiles, nous nous sommes mis ensemble pour apporter la paix, préserver cette paix, quels que soient nos divergences circonstancielles, tout peut se régler ».



Cependant, M. Ahoussou, certainement écœuré par les tracasseries judiciaires dont est victime son parti, s'exclame « c'est la première fois » que le PDCI connaît pareille situation.



« Moi-même ayant été pendant plus de 20 ans l’avocat en chef de 1990 à 2010, je défendais le PDCI-RDA. Je n’ai jamais vu la justice toucher à l’institution qu’est le PDCI. Le PDCI est une institution dans le paysage politique en Côte d’Ivoire. Jusqu’en 1990, le PDCI se confondait à l’Etat de Côte d’Ivoire », rappelle-t-il.



Pour l'ex-avocat en chef du PDCI, « le parti étant par essence un parti de dialogue, j’appelle les uns et les autres à baisser le ton, d’adopter le bon ton, le bon comportement pour sauver la Côte d’Ivoire », plaide-t-il.



À l'issue d'une réunion du Bureau politique à Daoukro, village natal de son président Henri Konan Bédié, le PDCI a annoncé, lundi, la tenue d'un Congrès extraordinaire le lundi 15 octobre, toujours, à Daoukro, « en vue de permette au parti de retrouver sa stabilité à travers une clarification qui fortifiera sa marche vers l’objectif de conquête du pouvoir d’Etat en 2020 ».



APA