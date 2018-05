CÔTE D'IVOIRE - 25ème édition de la Journée internationale de la liberté de la presse : les conditions de travail et de vie des acteurs des médias au centre des préoccupations

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde, a commémoré ce jeudi 03 mai 2018, la 25è édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année le thème choisi par l’ UNESCO est « Médias, Justice et État de Droit : Les Contrepoids du Pouvoir». La rencontre a permis de se pencher sur les conditions de travail et de vie des acteurs du monde de la presse. Elle a également été l’occasion d’examiner les défis actuels de la liberté de la presse en ligne.Trois communications ont suivi la marche de procession au stade de la télévision nationale (RTI) devant plusieurs centaines de journalistes et professionnels de la communication qui ont répondu à l’appel de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).Une communication sur les « Rapports entre les journalistes et les forces de l’ordre », a été présentée par le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Toh Bi Vincent.Avant M. Toh Bi, il y a eu la communication sur « Les défis de la régulation de la presse numérique », un thème scindé en deux et animé par les confrères Fernand Dédeh et Wakili Alafé.Le ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la poste a été représenté par son directeur de Cabinet André Appetey.Weblogy (Abidjan.net), partenaire de l’UNJCI pour cette édition a offert des tee-shirts et des cartes Visa prépayées Abidjan.net aux journalistes de Côte d’Ivoire.La ville d’ Accra, au Ghana, a abrité cette année la célébration mondiale.