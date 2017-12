CÔTE D'IVOIRE - 2017 EST EN TRAIN DE NOUS FAIRE SES ADIEUX : Les 10 engagements pris par Alassane Ouattara

1. «A présent, des échéances importantes nous attendent en 2017 car il nous faut procéder à la mise en place des Institutions de la 3ème République.

Dès le début de l’année, la Nouvelle Assemblée Nationale sera installée.

Par ailleurs, conformément à l’article 79 de la Constitution, je procéderai à la nomination du Vice-président de la République. Enfin, nous procéderons à la mise en place du Sénat.

L’objectif de tous ces changements institutionnels est de moderniser notre pays pour atteindre l’émergence à l’horizon 2020.»



2. «Nous mettons tout en œuvre pour que vous, les jeunes, puissiez avoir des emplois, en vue d’apporter votre pleine contribution au développement de notre pays. Croyez-moi, la création d’activités génératrices de revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité.

Les emplois créés en 2016, au nombre de 600 000 environ, constituent des résultats tangibles qui nous encouragent à redoubler d’efforts.»



3. «Nous continuerons activement de lutter contre le chômage des jeunes car notre économie a besoin de votre dynamisme et de votre créativité. Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l’auto-emploi. Nous mettrons également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s’engage plus résolument en faveur de cette grande cause nationale qu’est l’emploi des jeunes. »



4. «En 2017, nous prévoyons la construction de 4695 salles de classes dans le primaire et 67 collèges et lycées afin de permettre à des milliers d’enfants d’avoir accès à l’éducation.

Le Gouvernement a aussi consacré une part importante de son budget à la construction de nouvelles universités. L’université de Man va accueillir ses premiers étudiants, dès janvier 2017, avec les filières Mines et Énergie. Il en sera de même pour l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire dont l’ouverture est également prévue en janvier 2017.»



5. «Le programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires s’intensifiera en 2017, grâce au lancement d’un programme d’investissement de près de 400 milliards de F CFA.

En outre, le centre de radiothérapie, l’hôpital mère - enfants de Bingerville, l’hôpital général d’Angré, le Centre de médecine nucléaire et de nombreuses cliniques mobiles seront livrés au cours de l’année 2017.

La phase pilote de la Couverture maladie universelle débutera effectivement dans le premier trimestre 2017.»



6. «Afin qu’un plus grand nombre d’Ivoiriens ait accès à l’eau potable, nous venons d’adopter un plan de réhabilitation et de construction du réseau sur l’ensemble du territoire national. Dès 2017, le montant de nos investissements dans ce secteur va s’accroître davantage.

Par ailleurs, nous avons décidé de confier la maintenance et la gestion des pompes villageoises au secteur privé, afin de garantir un accès continu à l’eau potable dans toutes les localités concernées.»



7. «Les travaux du barrage de Soubré se poursuivent normalement et la mise en service est prévue au cours de l’année 2017. Cela permettra d’accroître, de 275 mégawatts, notre capacité de production d’électricité. Il en sera de même avec les deux centrales thermiques de San-Pédro pour 700 mégawatts.»



8. «Nous venons de lancer un vaste programme de réhabilitation et de développement des voiries du District d’Abidjan qui compte près de 5 millions d’habitants. Les travaux viennent de démarrer dans les communes d’Abobo, de Yopougon et de Koumassi. Ils s’étendront à l’ensemble du District d’Abidjan.

Afin d’améliorer la mobilité des Abidjanais, 500 nouveaux bus de la SOTRA seront mis en service en 2017. Des bateaux bus seront également mis en service, sur notre plan d’eau lagunaire, par des opérateurs privés.»



9. «La construction et l’accès au logement continuent de retenir toute notre attention.

Le programme de construction de 60 000 logements est en cours sur l’ensemble du territoire. La remise des clés aux souscripteurs a démarré et se poursuivra tout au long de l’année 2017. Notre objectif est que chaque habitant de notre pays ait accès à un logement décent.»



10. «Je suis conscient que le coût de la vie reste encore élevé pour un bon nombre de nos concitoyens malgré les augmentations des revenus des planteurs, des fonctionnaires et des employés du privé. Des efforts importants seront faits en 2017 pour réduire le prix des produits de première nécessité en développant la production des produits vivriers de contre-saison, mais aussi en facilitant le transport et en stimulant la concurrence.»



Ferro M. Bally

Source : Message de nouvel an à la nation prononcé le 31 décembre 2016