CÔTE D'IVOIRE - 1000 FAUSSES CNI PAR JOUR.

Ils en délivraient 1000 par jour à Abidjan, au moment de notre enquête. Sur la base de vrais faux extraits de naissance et/ou certificats de nationalité. Les demandeurs, exclusivement des non Ivoiriens, payaient la somme de 20.000FCFA et, au bout de 48 heures, devenaient "Ivoiriens" avec leur vraie fausse CNI, en poche. Pendant les contrôles, les policiers n'y voient que du feu. De jour en jour, les contrefacteurs non inquiétés, se perfectionnent.

"Monsieur Assalé, depuis que j'ai lu votre enquête, j'ai peur pour le pays. On était plus ou moins informés de ce genre de choses, on a parfois pris des faussaires, mais ce que vous révélez là, après avoir infiltré ce réseau jusqu'à ce niveau en risquant votre vie, est inacceptable. Nous avons fait des demandes d'autorisation, mais elles ne sont pas encore venue, pour agir réellement..." M'avait dit un officier des RG. Ils n'ont jamais eu ces autorisations. Pourquoi? Je n'en sais rien.

Aujourd'hui, avec ces fausses CNI, des individus s'offrent tous les droits. Ils peuvent aller vider votre compte en banque, intercepter un transfert d'argent, participer aux élections dans votre commune, vendre votre maison en votre nom, pour leur compte mais à votre insu (j'ai eu à travailler sur le cas d'un professeur d'université devenu "fou" après que des gens aient vendu sa maison en son nom et pour leur compte), exproprier vos enfants, etc.