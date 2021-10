CÔTE D'IVOIRE - 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗙 𝗗𝗨 𝗣𝗥É𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 𝗦𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝟮𝟰

Cร”TE D'IVOIRE - ๐—ฅ๐—˜๐—ง๐—ฅ๐—”๐—ก๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ฃ๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐——๐—˜ ๐—Ÿโ€™๐—˜๐—ก๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ง๐—œ๐—˜๐—ก ๐—˜๐—ซ๐—–๐—Ÿ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—™ ๐——๐—จ ๐—ฃ๐—ฅร‰๐—ฆ๐—œ๐——๐—˜๐—ก๐—ง ๐—Ÿ๐—”๐—จ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ง ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข ๐—ฆ๐—จ๐—ฅ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ก๐—–๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ

๐™„๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™š๐™ฌ ๐™ง๐™šฬ๐™–๐™ก๐™ž๐™จ๐™šฬ๐™š ๐™ฅ๐™–๐™ง ๐™ˆ๐™–๐™ง๐™˜ ๐™‹๐™€๐™๐™€๐™‡๐™ˆ๐˜ผ๐™‰



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : M. le Prรฉsident merci de nous recevoir. M. le Prรฉsident, c'est la premiรจre fois que vous donnez une interview depuis votre retour en Cรดte d'Ivoire, retour dรฉsormais en politique. Ca fait presque 40 ans que vous avez fondรฉ le Front Populaire Ivoirien. Est ce que la crรฉation de ce nouveau parti, c'est un petit peu une dรฉchirure ou c'รฉtait nรฉcessaire pour tourner la page ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘–๐‘”๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘›๐‘๐‘’๐‘Ÿ. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ก. ๐ผ๐‘™ ๐‘™๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘Žฬ€ ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ, ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ 1982, ๐‘’๐‘ก ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’ฬ๐‘’๐‘ , ๐‘™๐‘Ž ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘ฆ๐‘›๐‘Ž๐‘š๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™'๐‘–๐‘›๐‘—๐‘’๐‘๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–, ๐‘’๐‘ก ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Au Congrรจs, il y avait une absence qui a รฉtรฉ remarquรฉe. C'est celle de Simone Gbagbo. Est-ce que รงa signifie clairement qu'il ya un divorce politique ou vous espรฉrez qu'elle pourrait rejoindre votre mouvement ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘ƒ๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘ง-๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘™๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ , ๐‘—'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’, ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘ก. ๐‘ˆ๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘– ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก. ๐ด๐‘๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘Ž๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’. ๐‘†๐‘– ๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘ฆ ๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘๐‘–๐‘’๐‘›.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous espรฉrez quand mรชme ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚๐‘ข๐‘– ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž. ๐‘‚๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ , ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–, ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž. ๐‘‚๐‘› ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž๐‘‘โ„Ž๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Alassane Ouattara, vous l'avez vu le 27 Juillet et c'รฉtait votre premiรจre rencontre officielle depuis pratiquement 10 ans, je crois comprendre que vous รฉchangez rรฉguliรจrement, est-ce qu'une prochaine rencontre est prรฉvue ? Relativement, il ya plusieurs dossiers sur la table.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚๐‘ข๐‘–, ๐‘œ๐‘ข๐‘– ๐‘—'๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘’๐‘ข๐‘’. ๐‘†๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘“๐‘–๐‘ฅ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘ฅ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘Ž๐‘›. ๐ฟ๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘Ž๐‘›.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Ca pourrait prendre la forme de quoi ? D'une sorte de dialogue national ? C'est vrai qu'on l'entend souvent mais...



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฝ๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ , ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ . ๐‘‡๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐ถโ„Ž๐‘’๐‘“ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™'๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ๐‘š๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘š๐‘–๐‘›.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Jโ€™ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordรฉ avec le Prรฉsident, le cas de Guillaume Soro que vous avez plaidรฉ pour qu'il puisse revenir mais que le Prรฉsident vous a opposรฉ un refus catรฉgorique. Vous confirmez ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‰๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ง ๐‘š๐‘Ž๐‘™ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘ข.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Je nโ€™รฉtais pas lร mais...



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ฬ ๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ฬ. ๐‘ ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Alors racontez nous M. Le Prรฉsident.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘๐‘œ๐‘›, ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘Žฬ€ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘‘๐‘’ ๐บ๐‘ข๐‘–๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘ข๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘’๐‘ก ๐‘–๐‘™ ๐‘›โ€™๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘œ๐‘ข ๐‘œ๐‘ข๐‘–. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‚๐‘ข๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐บ๐‘ข๐‘–๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘ข๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘...



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous souhaitez son retour ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ป๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘ขฬ‚๐‘Ÿ ! ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ขโ„Ž๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘™๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ฬ๐‘’. ๐ท๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘–๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ " ๐‘๐‘ข๐‘™ ๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘™'๐‘’๐‘ฅ๐‘–๐‘™". ๐ฝ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ก ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ขโ„Ž๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘™๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›, ๐‘ ๐‘– ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘ ๐‘™'๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก, ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ . ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Il y a un autre sujet, vous l'avez abordรฉ dans votre discours de clรดture au congrรจs, c'est votre condamnation ร 20 ans de prison, dans l'affaire dite du braquage de la Banque Centrale des ร‰tats d'Afrique de l'ouest. Vous avez dit, vous rรฉcusez cette condamnation. C'est peut รชtre pas aussi simple parce qu'elle est lร . Est-ce que vous attendez d'Alassane Ouattara une amnistie sur cette affaire ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘› !



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Mais c'est quand mรชme une รฉpรฉe de Damoclรจs pour vous ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘– ๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐ท๐‘Ž๐‘š๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘ , ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘– ๐‘—๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ž๐‘ข๐‘’ฬ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ , ๐‘—๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘ข๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘š๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘‘๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘™๐‘’. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Il ya un autre sujet sur lequel vous vous รชtes exprimรฉs, on a tous compris, c'est ce projet, dont on parle, de mettre une limite d'รขge, pour รชtre candidat ร la Prรฉsidence, ร 75 ans. ร‡a a dรฉjร existรฉ dans la constitution de 2000. Cette limite avait dรฉjร รฉtรฉ levรฉe lors de la derniรจre rรฉforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rรฉtablir, ce qui ferait quโ€™Alassane Ouattara, Henri Konan Bรฉdiรฉ et vous mรชme ne serez pas en mesure de vous prรฉsenter si vous le souhaitez ร une prochaine รฉlection prรฉsidentielle.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ !



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Est ce que vous considรฉrez que c'est une faรงon de vous รฉliminer ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘๐‘œ๐‘œ๐‘œ๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘. ๐ท๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘’ฬ ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘’ฬ๐‘™๐‘’๐‘ฃ๐‘’ฬ, ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Žฬ‚๐‘”๐‘’. ๐ฝ๐‘œ๐‘’ ๐ต๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘–.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous avez dit, dans votre discours, deux choses. Vous avez dit: " je ferai la politique jusqu'ร ma mort. C'est moi et moi seul qui vais dรฉcider sous quelle forme". Et aprรจs, ร la fin de votre discours qui a intriguรฉ beaucoup de militants, il faut le dire, " mon ambition aujourd'hui, c'est de partir". On a l'impression que vous dites une chose et son contraire.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘™.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Alors expliquez nous.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ป๐‘Ž ๐‘œ๐‘ข๐‘–. ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘ข ๐‘ƒ๐‘ƒ๐ด. ๐‘‰๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘ง. ๐ฝ๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘Ÿ. ๐‘€๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž๐‘– ๐‘—๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘š๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’. ๐ท๐‘’๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ 1982, ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘Ž๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ, ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘œ๐‘ข ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘”๐‘’ฬ๐‘›๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐‘’๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘๐‘œ๐‘›, ๐‘–๐‘™ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘œ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘”๐‘ข๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘œ๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ขโ„Ž๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ๐‘–๐‘๐‘–.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous dรฉsengager de la tรชte du parti ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘“๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘Žฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘ž๐‘ข'๐‘ข๐‘› ๐‘‘'๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Mais alors รฉvidemment, vous savez la question que je vais vous poser. Vous l'imaginez. Tout le monde a une date en tรชte, une date thรฉorique qui peut changer, mais c'est 2025, quand est prรฉvue la prochaine รฉlection prรฉsidentielle. Donc est-ce que รงa veut dire que vous ne serez pas candidat ร cette รฉlection ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข :๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘™'๐‘Ž๐‘– ๐‘‘๐‘–๐‘ก ๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘–, ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘œ๐‘› ๐‘™'๐‘Ž ๐‘š๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ . ๐ฝ'๐‘Ž๐‘– ๐‘‘๐‘–๐‘ก : " ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘œ๐‘๐‘๐‘ข๐‘๐‘’ฬ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ . ๐ฝ'๐‘Ž๐‘– ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ก, ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก." ๐ธ๐‘ก ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘'๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘ข ๐‘†๐‘œ๐‘ข๐‘ -๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘๐‘๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก. ๐‘€๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’ฬ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘Žฬ€. ๐ธ๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Žฬ€ ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’. ๐ต๐‘œ๐‘›, ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘’๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ , ๐‘’๐‘› 1940, ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐ท๐‘’ ๐บ๐‘Ž๐‘ข๐‘™๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐ฟ๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ , ๐‘–๐‘™ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘’ฬ๐‘๐‘ข๐‘๐‘™๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘ ๐‘ '๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ .



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Donc vous ne l'excluez pas ? Vous dites, je n'en sais rien, รงa veut dire peut รชtre oui mais vous pourriez me dire, peut รชtre aujourd'hui je me retire, je ne veux plus, je l'ai dรฉjร รฉtรฉ.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก-๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘”๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘–, ๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘–.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Et si les circonstances sont-elles des chances de gagner avec vous ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข :๐ธโ„Ž ๐‘๐‘’๐‘›... ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐ฝ๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘’๐‘ฅ๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘‘๐‘–๐‘ก.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on vous exclut par cette limite d'รขge ? C'est bien รงa ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐˜”๐˜ข๐˜ช๐˜ด ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฒ๐˜ถ'๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฅ'๐˜ข๐˜ถ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆฬ๐˜ค๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ. ๐˜‘๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜คฬง๐˜ข. ๐˜Œ๐˜ต ๐˜คฬง๐˜ข ๐˜ค'๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฆฬ‚๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ซ'๐˜ข๐˜ช ๐˜ง๐˜ข๐˜ช๐˜ต ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆฬ€๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ. ๐˜‘๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Alors vous avez รฉvoquรฉ la question des mandats prรฉsidentiels. Un sujet de controverse ici en Cรดte d'Ivoire et au delร . Mais on va commencer par ici. Alassane Ouattara s'est donc prรฉsentรฉ pour un troisiรจme mandat. Il avait indiquรฉ qu'il ne voulait pas et que c'est suite au dรฉcรจs, par maladie, de son dรฉfunt de celui qu'il avait dรฉcidรฉ, Amadou Gon Coulibaly, qu'il a รฉtรฉ forcรฉ de le faire. Pour vous, il a violรฉ constitution ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฝ๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘ข ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘‘'๐ด๐‘š๐‘Ž๐‘‘๐‘œ๐‘ข ๐บ๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘ , ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก. ๐ธ๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘'๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘Ž๐‘ข ๐‘€๐‘Ž๐‘™๐‘–, ๐‘’๐‘› ๐บ๐‘ข๐‘–๐‘›๐‘’ฬ๐‘’, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘™'๐‘–๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ข๐‘ฅ, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’ฬ๐‘’๐‘›๐‘ , ๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘Ÿ, ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘š๐‘œ๐‘–. ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’, ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›, ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐ฟ๐‘œ๐‘–, ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Oui mais vous connaissez l'argument. On change de constitution, on remet les compteurs ร zรฉro.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚๐‘ข๐‘– ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก๐‘’ฬ (๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ) ๐‘™๐‘Ž ๐ฟ๐‘œ๐‘–.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Donc Alassane Ouattara n'a pas respectรฉ ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚๐‘ข๐‘–. ๐‘‚๐‘ข๐‘–. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘Ž๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘'โ„Ž๐‘ข๐‘– ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ?



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Ca sert de le dire. Mais est-ce que fondamentalement, ces limitations de mandats et remettre les compteurs ร Zรฉro, ce nโ€™est pas un poison pour la dรฉmocratie en Afrique ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ , ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Parce que รงa encourage des coups d'Etats, d'une certaine faรงon.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘œ๐‘–, ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ , ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘–๐‘”๐‘’ฬ๐‘ ๐‘‘'๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ . ๐ผ๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ . ๐ธ๐‘ก ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘... ๐ธฬ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘ง, ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘™๐‘–๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’, ๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก 16 ๐‘Ž๐‘›๐‘ . ๐‘„๐‘ข๐‘– ๐‘™๐‘’ ๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘โ„Ž๐‘’ ? ๐‘ƒ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ! ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘™๐‘’ฬ. ๐ธ๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘›'๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘™๐‘’ฬ ๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘ข๐‘› ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’. ๐ผ๐‘๐‘–, ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ ๐‘Žฬ€ ๐น๐‘’ฬ๐‘™๐‘–๐‘ฅ ๐ป๐‘œ๐‘ข๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ข๐‘’ฬˆ๐‘ก ๐ต๐‘œ๐‘–๐‘”๐‘›๐‘ฆ, ๐‘๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก 33 ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘๐‘’, ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐‘†๐‘–๐‘›๐‘œ๐‘›, ๐‘™๐‘ข๐‘–, ๐‘–๐‘™ ๐‘›'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ , ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘›'๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ , ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘Ž๐‘–๐‘ก. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐ฟ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘š๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘–. ๐‘‚๐‘› ๐‘Ž๐‘‘๐‘œ๐‘๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘›โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘–๐‘”๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ 02 ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ . ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ , ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘œ๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ , ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ . ๐‘†๐‘– ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘’๐‘ .



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Quand le Prรฉsident franรงais va au Tchad ร la suite de la mort d'Idriss Deby. Il semble lรฉgitimer une transition dynastique. Beaucoup ont vu deux poids deux mesures par rapport ร ces condamnations assez virulentes des coups d'รฉtat au Mali.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘“๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ! ๐ธ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ฬง๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘Žฬ€-๐‘๐‘Ž๐‘ . ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ . ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘—๐‘’ ๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ฬง๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘Ž ๐‘Žฬ€ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Žฬ€-๐‘๐‘Ž๐‘ .



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : La prรฉsence franรงaise, militaire, en Afrique. Est-ce que ce n'est pas l'heure de remettre en cause ? Ici, il ya une base militaire franรงaise. Vous รชtes bien placรฉs pour le savoir. Est ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause cela ? Est ce que ce n'est pas le moment ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—'๐‘Ž๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘’, ๐‘š๐‘œ๐‘–.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Lร , vous souhaiterez la fermer, par exemple? Vous diriez ร la France, les soldats ร la maison ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ฬง๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘œ๐‘๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘™'โ„Ž๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘'๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’ฬ๐‘’. ๐ถ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’ฬ๐‘’. ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘‘'๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’. ๐‘ƒ๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘œ๐‘๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐ผ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Je vais revenir sur le 31 mars de cette annรฉe. Vous vous souvenez de la date ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚๐‘ข๐‘– ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘ขฬ‚๐‘Ÿ.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous รชtes ร la Cour Pรฉnale Internationale. L'acquittement est prononcรฉ. On se souvient de votre visage. Vous pensez ร quoi en ce moment ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฝ'๐‘Ž๐‘– ๐‘‘'๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž (๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘–๐‘”๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘ ), ๐‘ ๐‘– ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘ง.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Mais dans votre tรชte, on ne sait pasโ€ฆ



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ๐‘’ ๐‘›โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘š๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘ . ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ. ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€, ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘š๐‘œ๐‘– ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Alors votre co-accusรฉ, Charles Blรฉ Goudรฉ, ร sa libรฉration, sur France 24, a demandรฉ pardon. Il a demandรฉ pardon aux victimes, aux ivoiriens. Parce que, Oui, comme vous il a รฉtรฉ acquittรฉ des crimes les plus graves mais il y a quand mรชme eu 3000 personnes qui sont mortes.



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘‚โ„Ž๐‘œ๐‘œ๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ 3000 ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘ .



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Peut รชtre plus...



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ .



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Donc est-ce que vous demanderez pardon parce que vous รฉtiez responsables ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฝ๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐ถโ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐ฟ๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐บ๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘๐‘œ, ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘’ฬ๐‘๐‘ข๐‘๐‘™๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘'๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’. ๐ฝ๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐ถโ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ. ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€. ๐ฟ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘’๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘'๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ . ๐ผ๐‘™ ๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ '๐‘Ž๐‘š๐‘ข๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ž๐‘๐‘™๐‘’, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ, ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘”๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘‘๐‘’ ๐‘™'๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘Ÿ. ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€, ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‚๐‘ข๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ๐‘›. ๐‘๐‘œ๐‘›.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Peut-รชtre que les victimes attendent รงa, M. Le Prรฉsident



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘๐‘œ๐‘›, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘”๐‘™๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘ž๐‘ข'๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘'๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก. ๐‘‚๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐บ๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘๐‘œ, ๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ, ๐‘œ๐‘› ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐ป๐‘Ž๐‘ฆ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : C'est qui "ON" ? Nicolas Sarkozy ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ฅ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ "๐‘‚๐‘" ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘š๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›. ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Il a voulu vous tuer ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ถฬง๐‘Ž, ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ . ๐ฝ๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘ก๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข'๐‘–๐‘™ ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘’๐‘ก ๐‘–๐‘™ ๐‘Ž ๐‘’๐‘›๐‘ฃ๐‘œ๐‘ฆ๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ ๐‘š๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ฬง๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘š๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ก ๐‘š๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ, ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก. ๐ธ๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ, ๐‘Ž๐‘ข ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘, ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ฃ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’, ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘“๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ๐‘™๐‘’๐‘๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘'๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ? ๐ถฬง๐‘Ž ๐‘๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ... ๐ต๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘“



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Vous considรฉrez toujours que vous avez gagnรฉ en 2010 oรน que les rรฉsultats...



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐ฟ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€. ๐ฟ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘›'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘ฬง๐‘œ๐‘›๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’ฬ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘”๐‘’. ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€ ! ๐ต๐‘œ๐‘›, ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’ ! ๐‘‚๐‘› ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’ ! ๐ธ๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘Ÿ !



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Est ce que vous pardonnez ร Alassane Ouattara ?



๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข : ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’.



๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐— ๐—”๐—ก : Merci beaucoup M. Le Prรฉsident d'avoir rรฉpondu aux questions de France 24.



๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—œ๐—–๐—˜ ๐—–๐—ข๐— ๐— ๐—จ๐—ก๐—œ๐—–๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐—ฃ๐—ฃ๐—”-๐—–๐—œ La Dรฉpรชche d'Abidjan





