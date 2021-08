CÔTE D'IVOIRE - 𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗚𝗥𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗥É𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘́𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗'𝗨𝗡 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘

Cร”TE D'IVOIRE - ๐—Ÿ'๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜ฬ๐—š๐—ฅ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—˜ฬ ๐——๐—˜๐—ฆ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—ฃ๐—ข๐—ฆ ๐——๐—จ ๐—ฃ๐—ฅร‰๐—ฆ๐—œ๐——๐—˜๐—ก๐—ง ๐—Ÿ๐—”๐—จ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ง ๐—š๐—•๐—”๐—š๐—•๐—ข ๐—ฆ๐—จ๐—ฅ ๐—Ÿ๐—” ๐—–๐—ฅ๐—˜ฬ๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐——'๐—จ๐—ก ๐—ก๐—ข๐—จ๐—ฉ๐—˜๐—”๐—จ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ ๐—ฃ๐—ข๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—œ๐—ค๐—จ๐—˜

"(...) Camarades, Nous allons passer ร un autre sujet , nous allons passer au sujet de notre existence en tant que parti. Nous sommes le Front Populaire Ivoirien (applaudissements).



La base, je voulais saluer ici tous nos militants de base ( applaudissements). Ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, ร l'ouest, ร l'est, qui sont dans les villages, tous ceux qui se mobilisent quand il y a une compรฉtition, tous ceux qui se sont mobilisรฉs pour qu'on commence ร libรฉrer nos prisonniers, dont moi mรชme. Je voudrais les saluer et leur dire merci. Restez mobilisรฉs car la lutte continue.



Sur le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques รฉcueils. Tu marches, tu marches et tu vois une pierre, tu ne te bats contre la pierre, tu la contournes ou bien tu la sautes. On suppose que ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc si tu rencontres une pierre sur la route ou bien tu la sautes ou bien tu la contournes et tu continues ton chemin.



Donc sur notre chemin, nous avons rencontrรฉ Affi. ร‰coutez bien !



Je vous rappelle que, quand j'ai รฉtรฉ รฉlu en octobre 2000, nous รฉtions dans mon QG de campagne ร Cocody, je me rappelle bien. J'รฉtais assis, et j'ai appelรฉ Sangare. Lui et moi, nous sommes rentrรฉs dans les toilettes, parce que la salle รฉtait remplie. On pouvait pas faire d'apparte lร . On s'est enfermรฉ. Je dis Sang, nous venons de gagner l'รฉlection prรฉsidentielle, prends le poste de premier ministre et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me piรจges lร , parce que, toi et moi, on a dรฉjร discutรฉ de รงa. Et ce n'est pas ร cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compรฉtents dans ce parti et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. Je dis qui tu vois. Il dit je vois deux, j'en vois deux pour le moment. Affi N'Guessan et Mamadou Koulibaly. Je dis qui tu veux qu'on prenne. Il dit bon, Affi N'Guessan a รฉtรฉ ton directeur de cabinet, il a รฉtรฉ ton directeur de campagne, donc il part avec des prรฉjugรฉs favorables , parce que , aprรจs cette description, on a l'impression qu'il te connaรฎt mieux que l'autre, donc il faut prendre Affi et puis l'autre, on verra en cours de marches quand est-ce qu'il peut venir suppler. Donc, je lui dis bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour le lui annoncer.



๐—ก๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ, ๐—ท'๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€, ๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ฎฬ€ ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ถ๐˜๐—ฒ, ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐— ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐˜‚ ๐—ž๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐˜† ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚ ๐˜€๐—ผ๐—น ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ. ๐—˜๐˜ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒฬ ๐—ฎ ๐˜๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒฬ ๐˜€๐—ฒ๐˜€ ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜€'๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ถ. ๐—œ๐—น ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜, ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐—ก'๐—š๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป, ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒฬ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜'๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚'๐—ถ๐—น ๐˜'๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ. ๐—๐—ฒ ๐—น๐˜‚๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€, ๐—ฎ๐˜‚ ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜‚ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ, ๐˜ƒ๐—ฎ ๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ, ๐˜๐˜‚ ๐˜๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐˜‚๐—บ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐˜‚ ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜€ ๐—ณ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—ฆ๐—ฒ๐˜†๐—ฑ๐—ผ๐˜‚ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ. ๐—–'๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ ๐—ฐฬง๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฒฬ๐˜๐—ฒฬ ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ.



Comme la Constitution de la deuxiรจme Rรฉpublique prรฉvoyait que le Prรฉsident de la Rรฉpublique ne pouvait pas รชtre en mรชme temps, Prรฉsident d'un parti politique, donc quand nous nous sommes installรฉs, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, ๐—ท'๐—ฎ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒฬ ๐—ฎฬ€ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒฬ ๐—ฑ'๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ. ๐—˜๐—ป ๐—ฐ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—น๐—ฎฬ€, ๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒฬ ๐—ฒ๐˜ ๐—บ๐—ผ๐—ถ. ๐—˜๐˜ ๐—น๐—ฎฬ€, ๐—ฐ'๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒฬ ๐—พ๐˜‚๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜‚๐˜ ๐—ถ๐—ฒฬ€๐—บ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎฬ€ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ. ๐—œ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐˜ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜, ๐—ท๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐˜€ ๐—น๐—ฒ ๐—™๐—ฃ๐—œ. ๐—ก๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ต๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐˜€. ๐—ฆ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ฎฬ€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—พ๐˜‚'๐˜‚๐—ป ๐—ฑ'๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ถ๐—น ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒฬ‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ, ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฎ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ. ๐——๐—ผ๐—ป๐—ฐ ๐—ผ๐—ป ๐—น๐˜‚๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒฬ ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—น๐˜‚๐—ถ ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ฒฬ‚๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐˜€ ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ ๐—ฐฬง๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ'๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—น'๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒฬ‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ.



Mauvaise analyse peut รชtre, mais รงa รฉtรฉ l'analyse que nous avions faite Sangarรฉ et moi. Et c'est comme รงa que Affi a eu et le poste de premier ministre et la prรฉsidence du FPI.



Aujourd'hui, Affi s'agrippe au poste de Prรฉsident du FPI et il oublie tout รงa. Alors, moi j'รฉtais en prison ร la Haye, quand j'ai appris ses louvoiements. Les gens marchent, mais comme ils marchent dans les herbes nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marchรฉ. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ses louvoiements, ils m'ont appelรฉ pour me dire mais ton gars lร , il faut รชtre candidat au congrรจs et puis on va lui arracher le Parti, aprรจs tu vas donner ร quelqu'un d'autre. C'est comme รงa que j'ai appelรฉ Assoa Adou, pour lui dire va faire ma campagne. Quand il a vu que Assoa Adou quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'รฉtait pour รชtre enlevรฉ, donc il a annulรฉ le congrรจs. Le congrรจs n'a pas eu lieu, sous la forme oรน il รฉtait prรฉvu.



Donc j'ai compris dรฉfinitivement que le monsieur, lui aussi รฉtait dรฉfinitif dans son choix, dans son choix d'aller ailleurs. Je dis bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous.



Donc, j'ai montrรฉ ma disponibilitรฉ ร discuter avec lui parce que je voulais comprendre. J'ai montrรฉ ma disponibilitรฉ. Alors, il y a tous les thรฉรขtres dont vous avez รฉtรฉ tรฉmoins. Il va ร Paris, il n'arrive pas ร Bruxelles, il retourne. Il y a eu tous ces thรฉรขtres lร . Et puis une fois, mon porte parole Katinan Kone m'appelle d'Accra pour me dire, j'ai vu Affi, il veut effectivement venir pour parler avec toi, il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre le Parti. Je dis tu dis quoi ? Il dit, j'ai vu Affi , il veut effectivement venir pour te remettre le Parti. Je dis, dis lui de venir directement. Comme la premiรจre fois il รฉtait venu ร Paris, il a dit qu'il avait รฉtรฉ empรชchรฉ par Assoa Adou et Acka Emmanuel, dis lui de venir directement ร Bruxelles et de descendre ร l'hรดtel appelรฉ "tant", parce que dans cet hรดtel lร , il y avait mon cousin Laurent Ottro qui รฉtait venu et qui รฉtait dans cet hรดtel. Donc, je dis il n'a qu'ร descendre dans cet hรดtel. Il est venu, ils รฉtaient deux. Il รฉtait accompagnรฉ d'un de ses militants.



Moi, j'ai fait venir Assoa Adou de Cรดte d'Ivoire et j'รฉtais accompagnรฉ d'Habiba Toure. Elle n'est pas lร aujourd'hui parce qu'elle a des affaires ร suivre au tribunal ร Paris.Et donc il y a eu un premier tรชte ร tรชte entre Affi et moi. Mais on รฉtait trois. Il y avait Affi, il y avait moi, il y avait Habiba Toure. ร‡a durรฉ entre une heure, une heure et demi. Je l'รฉcoutais, il a parlรฉ et il a sorti un document oรน posait des revendications. J'รฉtais un peu รฉtonnรฉ. Je ne savais pas que dans le Parti lร , on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant, lui. C'est ร dire, si il donne la prรฉsidence, il doit devenir en fait je dis une une ou deux revendications, lui il doit devenir premier vice-prรฉsident assurant l'intรฉrim totalement. C'est ร dire, je prends la prรฉsidence du Parti, je deviens la reine d'Angleterre quoi. Alors moi je l'รฉcoutais. Je l'รฉcoutais, on dirait que c'est pas du FPI qu'il s'agit.



๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ถ๐—น ๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ๐—ท'๐—ฎ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—ฒฬ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—”๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฎ ๐—”๐—ฑ๐—ผ๐˜‚, ๐—ท๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒฬ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐˜‚๐—ถ๐˜€ ๐—ท๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—ป. ๐— ๐—ฎ๐—ถ๐˜€ ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ. ๐—๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ป ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐˜‚๐˜ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป ๐—ณ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—น๐˜‚๐—ถ.



Parce que Kodjo Richard est assis lร ! Quand on fait une rรฉunion de notre organisation marxiste ร Yopougon, oรน on a dรฉcidรฉ de crรฉer une organisation luttant pour le multipartisme et la dรฉmocratie. Kodjo Richard est lร . Il est lร , Simone est assise ร cรดtรฉ de lui. Et nous avons dรฉsignรฉ ceux qui devraient aller rencontrer les Pascal Kokora, les Sangarรฉ tout รงa pour crรฉer cette organisation. Et Boga Doudou, Simone et moi et Ouraga Obou, mais Ouraga Obou รฉtait en ce moment lร en France pour rรฉdiger sa thรจse. Donc on est parti ร trois.



En rencontrant Sangarรฉ et Kokora, on รฉtait cinq (5) et puis on a arrรชtรฉ le principe et on a crรฉรฉ ce Parti dรฉmocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retournรฉ ร notre organisation de base et je leur ai dit, il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont dรฉsignรฉ. Bon je m'y attendais mais bon ils m'ont dรฉsignรฉ. En partant, c'est ร Kodjo Richard que nous avons laissรฉ l'organisation. Et quand je suis arrivรฉ en France, j'ai donc parlรฉ ร Ouraga Obou, on s'est rencontrรฉ. On a discutรฉ dans un cafรฉ sur l'avenue de la grande Arue, c'est le pendant des Champs ร‰lysรฉe. Quand on arrive ร la place de l'Etoile, on descend l'avenue de la grande Arue. Et j'ai discutรฉ avec Ouraga Obou et c'est lร que nous avons trouvรฉ le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitรดt on a fait des cachets, des tampons et je suis arrivรฉ rรฉcemment avec le dernier de ces cachets qui รฉtait en France.



Donc c'est ร moi Affi parle comme รงa. J'ai laissรฉ les Assoa, je dis bon parlez avec lui, mais moi ma dรฉcision est prise. Je dis bon un jour si Dieu le visite, peut-รชtre qu' il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changรฉ. Est-ce qu'il a changรฉ ? ( La salle rรฉpond non) Comme, aujourd'hui je suis revenu de prison et d'exil il nous faut avancer.



๐——๐—ผ๐—ป๐—ฐ ๐—ท๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—น, ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜€๐˜‚๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ : ๐—น๐—ฎ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ถ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—น'๐—ฒ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—พ๐˜‚'๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ฒฬ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฒ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€, ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฑ'๐—ต๐˜‚๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒฬ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ฒฬ‚๐—บ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‚. ๐—ก๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—™๐—ฃ๐—œ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜.



Nous allons continuer ร lutter pour le dรฉveloppement, pour la dรฉcentralisation, pour l'industrialisation, pour les libertรฉs etc.



Mais il va rester lร -bas et nous, nous allons prendre, parce que le FPI c'est nous. Les bases sont lร , les fรฉdรฉraux sont lร , les comitรฉs de base sont lร , les secrรฉtaires de section sont lร , nous allons changer de nom, c'est tout.



J'ai dit, quand tu marches sur le chemin, que tu vas d'un village ร un autre, tu rencontres un cailloux, tu n'es pas sorti pour te battre contre un cailloux, tu sautes ou bien tu contournes le cailloux et c'est ce que nous allons faire. Parce que on nous a envoyรฉ Affi, peut-รชtre que on va nous envoyer beaucoup d'autres choses, mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison tout รงa, on va en prison on sort et on continue, รงa c'est pas un problรจme. Nous ne sommes pas les premiers ร continuer รงa, donc on va continuer le combat, mais cette petite pierre qui รฉtait sur le chemin, nous allons la contourner. C'est ce que je vous propose.



๐——๐—ผ๐—ป๐—ฐ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒฬ๐—ป๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ฎ๐—น, ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒฬ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€, ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ฒฬ๐˜€, ๐—ท๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ถ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ท๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฎ. ๐—๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ต๐—ฎ๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐—ฝ๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฟ ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜‚๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ผ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜‚๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ.



Ce congrรจs va prendre toutes nos bases et allons redonner un nouveau nom et puis nous allons repartir. C'est ce ร quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends votre dรฉcision. Merci."



๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—œ๐—–๐—˜ ๐—–๐—ข๐— ๐— ๐—จ๐—ก๐—œ๐—–๐—"๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐—™๐—ฃ๐—œ





