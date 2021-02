COMMENT LES AFRICAINS ONT CIVILISÉ L'EUROPE

Une autre falsification de l'histoire concerne les maures. Ils sont actuellement perçus comme arabes alors que c'était un peuple noir qui dominait le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe il y a plus de 1000 ans. Isidore de Séville né vers 570 et décédé en 636 était un ecclésiastique espagnol. Il est devenu évêque puis saint et grâce à son parcours riche en recherche et en rencontres il a écrit que le terme "maure" est issu du grec "mauros" et signifie noir. Les grecs ont utilisé ce terme pour désigner la population de l'Afrique septentrionale c'est à dire l'actuel Maghreb car à l'époque la couleur de peau des habitants était très foncée. Les grecs ont d'ailleurs nommé la région Maurétanie c'est-à-dire le pays des noirs.S'il est une preuve de l'identité des Maures encore plus flagrante que l'étymologie de leur désignation, ce sont les nombreux témoignages des Européens qui ont croisé leur chemin. Par exemple le roi d'Espagne Alfonso 10 fait le récit de l'arrivée des Maures : "Tous les soldats Maures étaient habillés de soie, leurs faces étaient noires comme du poix et le plus beau d'entre eux était noir comme une casserole."À cette époque les Européens ne récuraient pas les marmites et elles restaient noircies par le feu d'où la comparaison. Un autre témoignage indiscutable est la célèbre chanson de Roland qui raconte la bataille entre les troupe du neveu de Charlemagne et les maures au 8e siècle : "ces gens qui ont le nez large", "quand Roland aperçoit la race incroyable, plus noire que le plus noir des encres, de blanc il n'y a que les dents". Devant de tels propos il devient évident que les Maures n'étaient pas des Arabes basanés mais bien des Africains au teint charbon.