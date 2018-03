CÉLÉBRATION DES 15 ANS DE L'INTELLIGENT D'ABIDJAN À PARIS : AXEL ILLARY REÇOIT UN TROPHÉE POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Comme lui, des hommes et des femmes, des artistes, des journalistes, des hommes de lettres, des hommes d'affaires, ont reçu des diplômes selon leurs domaines de compétences.

L'Ivoirien et homme d'affaires, Ouattara Adama Bénitian, a été le premier à recevoir sa distinction. Il s'est dit étonné, s'est montré ému avant de remercier la direction du quotidien et dire des mots bienveillants à l'endroit de l'auguste assemblée. Sur cette liste des personnes qui ont servi l'Intelligent d'Abidjan d'une manière ou d'une autre, et envers qui les responsables ont voulu se montrer reconnaissants, figuraient des artistes comme Gadji Céli, Serges Kassy, des confrères de la presse en l'occurrence Oro Jean Paul, président des journalistes ivoiriens de France, Houla Tidiane (DG Evennews.tv).

En sortant de la Côte d'Ivoire pour venir célébrer le 15ème anniversaire de l'existence de ce journal à l'extérieur, à Paris notamment, le DG, Alafé Wakili voulait remercier les lecteurs de ce canard résidant dans la capitale française. Démontrer également que cette publication qui est encrée dans la réalité ivoirienne reste aussi connectée à l'Afrique et sur les reste de la planète. Mais dans son allocution, le jeune patron de presse va au de-là de la simple considération de lecteurs. " Un journal comme le nôtre, porte à la fois l'histoire politique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais l'histoire sociale, culturelle, les faits divers, qui sont en réalité des faits de société, participant à cette histoire et apportant cette nécessaire diversité du contenu d'un journal. Aujourd'hui, le périmètre de la presse écrite se rétrécit, ce qui nous oblige à envisager d'écrire une autre histoire de l'Intelligent d'Abidjan si nous voulons être encore présents dans 15 ans". Il n'a pas manqué de toucher du doigt les difficultés qui minent la presse écrite en Côte d'Ivoire et qui la rendent vulnérable. Il s'agit, entre autres, dira-t-il, de l'emprise de l'argent, de l'indépendance financière, des pressions politiques, des difficultés de diffusion. Mais malgré cette foultitude d'obstacles, ce journal a tenu et tient la route. Et compte honorer ses engagements vis-à-vis de ses lecteurs encore pour très longtemps. Parrain de la cérémonie, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, son Excellence Charles Gomis , s'est dit heureux d'honorer de sa présence cette soirée d'hommages : " Je suis très heureux d'être avec vous sous le sceau de la liberté de la presse qui est le socle de toute démocratie. A ma façon, je veux rendre aussi hommage aux partisans de la liberté de la presse. Toute ma reconnaissance à ce journal qui œuvre pour la liberté de la presse. 15 ans, ça se fête, joyeux anniversaire à l'Intelligent d'Abidjan", a déclaré t le diplomate ivoirien.