CAN 2019 en Egypte: Les 24 nations qualifiées

Les 24 nations qualifiées à la Coupe d'Afrique des nations "Egypte 2019" sont désormais connues à l'issue de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 jouée ce week-end sur le continent.



Parmi les 23 nations sorties des éliminatoires, douze étaient déjà présents à la CAN 2017 au Gabon en plus du pays organisateur l'Egypte: Il s'agit du Cameroun, de la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Zimbabwe, la République Démocratique du Congo, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Mali et l'Ouganda.



Certaines grandes nations du continent à l'instar du Nigeria (vainqueur en 2013) font leur retour en coupe d'Afrique des nations. l'Angola (qualifiée en 2013), la Guinée (qualifiée en 2015), la Namibie (qualifiée en 2008), l'Afrique du Sud (qualifiée en 2015), le Kenya (qualifié en 2004), la Tanzanie (qualifiée en 1980) et le Bénin (qualifié en 2010) revient dans le banquet du football continental.



Trois novices vont découvrir la CAN : Madagascar, le Burundi et la Mauritanie.



La 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations "Egypte 2019" aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019. Le tirage au sort de la compétition est prévue le 12 avril prochain.



La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé par la même occasion la composition des quatre pots de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) "Égypte 2019", avant le tirage.



Le Sénégal, premier au classement africain, figure dans le premier. Les Lions ne pourront pas affronter: l'Égypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en phase de groupes. Des sélections que l'équipe nationale pourrait affronter en amical.



La composition des pots



Pot 1 : Sénégal, Egypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun

Pot 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali et Guinée

Pot 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Zimbabwé, Angola et Burundi

Pot 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar et Tanzanie



Les 24 nations qualifiées



Egypte (pays organisateur), Cameroun (tenant du titre), Guinée-Bissau, Sénégal, Tunisie, Algérie, Zimbabwe, République Démocratique du Congo, Maroc, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Mali, Ouganda, Nigeria, Angola, Guinée Conakry, Namibie, Afrique du Sud, Kenya,Tanzanie, Bénin, Madagascar, Burundi, Mauritanie.



APA