Burkina : le procureur requiert la prison à vie pour Diendéré et Bassolé

Les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina sont poursuivis pour « attentat à la sûreté de l’État », « complicité d’attentat à la sûreté d’État », « meurtres », « coups et blessures » et « incitations à commettre des actes d’indiscipline et trahison ».Selon le parquet militaire, les faits d’attentat à la sûreté de l’État, complicité d’attentat, meurtres, coups et blessures et trahison sont constitués contre les deux généraux. Le procureur estime que le général Gilbert Dienderé est le principal instigateur du coup d’État.Pour un groupe de sous-officiers parmi lesquels figurent les membres du commando ayant planifié, arrêté et séquestré les autorités de la transition, le procureur propose une peine de 25 ans de prison.