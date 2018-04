Bientôt la télévision numérique terrestre en Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire doit lancer sa TNT d'ici à la fin de l'année, avec quatre chaînes gratuites (dont une d'information continue) et deux bouquets payants. Ce sera la fin d'un demi-siècle de monopole de la Radio-télévision ivoirienne (RTI, publique), dont l'opposition conteste l'impartialité.Ce baromètre permettra d'évaluer, deux fois par an, si les populations connaissent la TNT et si elles envisagent de s'équiper d'un décodeur pour la recevoir. Des informations utiles tant pour les pouvoirs publics que pour les diffuseurs des chaînes et les annonceurs publicitaires, ont expliqué lors d'une conférence de presse les promoteurs du baromètre, le directeur exécutif de Médiamétrie, Benoît Cassaigne, et le directeur général d'Omedia, Christophe Gondry.Parmi les trois autres pays couverts par cet outil de mesure, seul le Sénégal a déjà lancé sa TNT en 2016, le Mali et le Gabon doivent le faire. Près de 20% de la population sénégalaise s'est déjà équipée en décodeurs TNT.L'ensemble de l'Afrique est censé basculer sur la TNT d'ici à 2020, mais seulement six pays l'ont déjà fait.