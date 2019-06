Bénin : la médiation a commencé son travail à Tchaourou

Si le calme est revenu, Tchaourou a été le théâtre de vives tensions ces derniers jours. De nombreux habitants ont été contraints de fuire les violences. À l'origine de ces débordements, l'arrestation d'une personne accusée de violences lors des législatives contestées du 28 avril. Ishola Bio est l'un des médiateurs envoyés sur place.« C’est une mission pour aider à faire revenir le calme, la paix, nous explique t-il. Une mission de pacification. Et donc, nous avons eu un échange avec tous les protagonistes de la crise, avec le commandant chargé des opérations de commandement, à Tchaourou. Nous avons eu une réunion avec le roi et les dignitaires - le Palais royal -, les jeunes, les casseurs.Et il y a, de part et d’autre, un certain nombre de problèmes.Les revendications étaient, d’ailleurs au départ, qu’on relâche ceux qui ont été arrêtés. Et après, que le dispositif qui est installé au domicile de l’ancien président Boni Yayi soit levé. De part et d’autre, des engagements ont été pris.Le représentant des chasseurs a promis que cela va se calmer, que de leur côté la paix revient et ils vont essayer de dire aux chasseurs et à leurs collègues de laisser tomber les armes, et tout… d'explorer la voie politique pour régler les problèmes ».