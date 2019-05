Bénin : Cotonou renoue avec le calme après les violences

Le carrefour Bon-Pasteur et la mosquée de Cadjéhoun sont bloqués par des véhicules militaires. Il s’agit de l’avenue perpendiculaire à la résidence de Boni Yayi, totalement déserte. Seuls les riverains peuvent passer, à pied uniquement. Le calme est impressionnnant, a constaté RFI.Des traces de pneus brûlés, des débris de vitrine traînent encore sur la chaussée. Il y a une petite barrière en bois à l’entrée de la rue qui mène chez l’ancien président. Quelques jeunes sont là et interdisent les photos. Boni Yayi est chez lui, et ne serait pas sorti depuis mercredi.Rares sont les magasins et les bureaux qui ont été ouverts ce vendredi. On a vu une dame faire demi-tour avec son ordonnance. Elle a trouvé les portes de la pharmacie closes. Les gens sont très réservés quand il s’agit de témoigner.► Lire aussi : Le Bénin secoué par des violences post-électoralesQuant au bilan, il n’y a pas encore de chiffre officiel. Mais l'opposition estime qu'il s'élève à 7 morts. Ce vendredi, la justice a placé une trentaine de présumés meneurs en détention provisoire. Ils seront jugés le 28 mai, pour attroupement non armé.Dans ce contexte, les appels au calme se multiplient, à commencer par celui de l'Eglise catholique. La conférence des évêques du Bénin condamne les violences, déplore les victimes et propose sa médiation. Les diplomaties française et européenne invitent les acteurs politiques béninois à la retenue et leur demande la mise en œuvre d’un dialogue apaisée.L’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou a écrit pour sa part « notre pays peut et doit retrouver son génie de paix et du droit ». L'opposition, elle aussi, s'est exprimée et dénonce un durcissement du pouvoir. Le député sortant de l'opposition Nouréni Atchadé, porte-parole des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le parti de Thomas Boni Yayiappelle le président Talon à ouvrir le dialogue avec l'ensemble de la classe politique.« Nous sommes en train de quitter la démocratie et nous sommes entrés de plain-pied dans un État de dictature, estime-t-il.Le pouvoir a tiré à balles réelles. Nous demandons que la lumière soit faite sur ces assassinats. Le président Patrice Talon, au lieu de faire la fuite en avant, devrait comprendre et saisir le message populaire, faire annuler le scrutin et discuter avec la classe politique pour trouver les voies et les moyens de sortir de cette crise qui n’honore pas notre pays. »