Belgique - Côte d'Ivoire - Le Président Laurent Gbagbo introduit une demande de passeport ordinaire

Communiqué de Presse





Après plusieurs demandes infructueuses d’établissement d’un passeport diplomatique, auprès du Ministère des Affaires Etrangères à Abidjan, le Président Laurent Gbagbo s’est déplacé ce jour, auprès de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles, pour introduire une demande de passeport ordinaire et d’un laisser-passer.



Le Président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu’il lui soit remis son passeport ou un laisser-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d’Ivoire.



En effet, à l’issue de son acquittement le 15 janvier 2019, et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps, pour le Président Laurent Gbagbo, de rentrer chez lui.



Il remercie d’avance les autorités ivoiriennes pour l’accomplissement de promptes diligences à cette fin.





Maître Habiba TOURÉ Avocat du Président Laurent Gbagbo