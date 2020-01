BOUDDHA MAHA-KALA (LE GRAND NOIR)

Le bouddhisme est une philosophie qui est apparue en Inde au cours du 6e siècle avant notre ère et qui deviendra la première forme de protestation contre l'arrogance des systèmes d'appartheid de l'hindouisme Aryens, en prêchant la tolérance, raison pour laquelle cette philosophie s'est rapidement d'abord développée dans la région où les Noirs avaient survécu en grand nombre aux envahisseurs eurasiatiques.«La religion du Bouddha de l'Inde est connue pour avoir été très ancienne"et dans les plus anciens temples dispersés à travers l'Asie où son culte est encore suivi, il se trouve qu'il est d'un Noir de jais avec le visage plat, les Lèvres épaisses et les cheveux Bouclés de l'Afrique »...----------«Il n'est pas nécessaire de montrer que les premiers colonisateurs de l'Inde étaient Noirs, et il est certain que le Bouddha noir de l'Inde a été imagé dans le type Africoïd .Dans le cas de ces dieux Noirs-ci, appelés Bouddha ou Sut-Nashi, nous avons comme point de repère qu'ils portent dans leur couleur, la preuve de leur Origine, et selon toutes connaissances de la nature humaine, ils étaient Africains eux-mêmes. La Négritude de Bouddha n'était pas seulement mystique, ses caractéristiques et ses cheveux appartenaient à la race Noire» ...-----------«Les premières manifestations des Bouddha (Éveillés) en Asie sont Noirs avec des cheveux frisés et ils semblent tous être de la caste des prêtres Nubio-égyptiens qui auraient fui l'Egypte, en apportant leurs connaissances spirituelles et beaucoup de connaissances scientifiques qui ont été perdues pour des raisons évidentesLes aspects bien connus de Bouddha et de son compagnon le Yoga, sont toutes des pratiques de la prêtrise Egypto-nubienne comme la méditation et la croyance que l'on pouvait atteindre un état semblable à l'essence de la Création, si l'âme à travers la connaissance pouvait se libérer du corps»....--------------«Le fondateur du bouddhisme était un Nègre d'origine égyptienne, il semblerait que le Bouddha fut un Prêtre égyptien, chassé de Men-Nefer (Memphis) par les persécuteurs Cambyses (Perses) vers -525 et c'est pourquoi cette tradition justifierait la représentation de Bouddha avec des cheveux crépus»Hotep.