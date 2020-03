BOIS CAÏMAN - UNE AUTRE HISTOIRE

La nuit du 14 au 15 août 1791 est un tournant dans l’histoire de l’humanité.Cette nuit-là, de nombreux esclaves des grandes plantations sucrières du nord de Saint-Domingue (République d’Haïti) se réunirent au lieu dit Bois Caïman sur la plantation Lenormand de Mézy et, pour se donner du courage, organisèrent une cérémonie vaudou au cours de laquelle les participants sacrifièrent un cochon noir et burent son sang.Cette prière aurait été prononcée.Le dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil qui nous donne la lumière.Le dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre.Dieu qui a des oreilles pour entendre : toi qui es caché dans les nuages, qui nous montre d’où nous sommes, tu vois que le blanc nous a fait souffrir.Le Dieu de l’homme blanc lui demande de commettre des crimes.Mais le Dieu à l’intérieur de nous veut que nous fassions le bien.Notre dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts.C’est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire.C’est lui qui va nous aider.Nous devrions tous rejeter l’image du dieu de l’homme blanc qui est si impitoyable.Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs !Le vaudou est une religion importée d’Afrique – officiellement reconnue en Haïti – qui permit aux esclaves déportés de résister secrètement malgré les pressions mentales de leurs tortionnaires.Le vaudou – les esclaves réunis ce soir là le savaient bien – a toujours terrorisé les Européens.Ensuite, les conjurés se séparèrent et ce qui était prévisible depuis que Richelieu, 149 ans plus tôt, avait officieusement autorisé l’esclavage, arriva.Huit jours après la cérémonie, dans la nuit du 22 au 23 août 1791 (ou du 21 au 22 selon certaines versions) les esclaves des cinq plus grandes habitations de la région se soulevèrent.