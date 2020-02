BATAILLES (DÉ)RANGÉES ENTRE PRÉNOMS ARA-BIZARRES ET AFRI-DEINS !

Un nourrisson qui braille dans un lit avec une tablette sur laquelle sont inscrits des versets du Courant… oups! Je voulais dire Coran… et un couteau à côté de lui n’a rien d’extraordinaire dans un baptême Guinéen. Tradition et religion se crèvent le chignon. Le môme de sept jours vient d’être prénommé Abdoul Rahman. S’il le pouvait, il aurait peut-être exigé à ses géniteurs de le changer. Un blaze arabe que les peuples Condébilikas islamisés se sont appropriés au point de le considérer comme le leur. Beaucoup le pensent. Sa mère la première: « mon bébé porte le prénom de mon père. Un joli et bon prénom qui existe dans notre famille depuis toujours. Il vient peut-être de la Mecque mais on se le partage maintenant et rien de plus normal ».Cependant, plusieurs noms africains autant tiques existent. Mais pour cette jeune daronne, pourtant intellectuelle, hors de question d’appeler son fils Samba, Sara ou un quelconque prénom qui ne ferait pas honneur à son fils quand il sera grand: « si tu veux que ton enfant réussisse ou qu’il soit dans le droit chemin, donne-lui un bon prénom. Un prénom que Dieu aime. Quoi de mieux que Adoul Rahmane qui signifie esclave de Dieu. Pas question qu’il porte un de ces noms que vous venez de citer là ; les gens vont se moquer de lui plus tard ».Les prénoms arabes sont arrivés en Afrique avec l’islamisation ou la traite négrière des peuples Africains et ceux occidentaux avec le christianisme ou pour être plus clair avec la colonisation. Les peuples africains ont été cravatés et cravachés et cela jusqu’à la façon de s’appeler, à en croire docteur Panneau Barrit, sociologue de son étal: « la domination n’a pas été qu’économique. Elle a aussi été culturelle. Dans ce culturel, vous avez les noms, les prénoms qui sont indicateurs de l’appartenance à la culture dominante ».Les Africains ont certes pris des prénoms étrangers, mais ils ont façonné certains à leur convenance. Ce qui fait qu’un prénom arabe peut avoir plusieurs consonances selon les communautés qui l’ont adopté. Qui est fou? On prend pour vous, mais on remet pour nous dedans. « Je vous donne un exemple. Fatima Bint Mouhamed c’est la fille du prophète. En Afrique vous trouverez Fatoumata Binta dans certaines communautés. Binta tout court, Bintia, Bountou, Bountouraby, Bineta. Chaque communauté tout en étant sous la domination d’une communauté absorbe, ajoute parfois des préfixes parfois des suffixes, parfois des terminaisons qui permettent en fait d’intégrer dans le groupe ethnique en question le nom de famille. Ce qui fait que vous pouvez en fonction de la terminaison du prénom donné, détecter l’appartenance ethnique de la personne. C’est comme Mouhammad, il y a Mohamed, Mamadou, Modou. Il y a toujours une forme d’adaptation locale ».