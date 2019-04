Avant sa mort, Ange Dibenesha aurait ingurgité 25 grammes de cocaïne

On en sait plus sur les circonstances de la mort d'Ange Dibenesha. Arrêté jeudi 28 mars au volant d'une voiture BMW, le jeune homme a été contrôlé sur le périphérique parisien à hauteur de la porte d'Italie, selon un communiqué de la préfecture de police. « En situation d'annulation de son permis de conduire » et connu de la police pour stupéfiants, le conducteur a été dépisté positif au test d'alcoolémie », selon la préfecture. Les motards ayant procédé au contrôle ont ensuite appelé une voiture de police. C'est alors que l'homme a « ingéré une substance non identifiée », selon la préfecture. Une source policière avait à l'époque déclaré : « C'était de la cocaïne qu'il avait sur lui, à forte dose. »Ce jeudi, Franceinfo a appris de source proche du dossier que la déclaration du policier pourrait être juste. Selon les analyses toxicologiques menées à l'admission du jeune homme à l'hôpital, Ange Dibenesha aurait avalé, puis régurgité, 25 grammes de cocaïne au moment de son interpellation. Le 1er avril, Le Point révélait les circonstances de l'arrestation d'Ange Dibenesha et le témoignage de l'un des policiers présents à ce moment-là. « Pendant le contrôle, explique-t-il, j'ai constaté qu'il devenait tout blanc et se mordait les lèvres. J'ai constaté que ses yeux étaient brillants et globuleux, qui s'apparentaient à un individu qui venait ou avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants. »