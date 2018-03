Attentats au Burkina : les objectifs du GSIM et les zones d'ombre de l'enquête

Dans son communiqué, le GSIM affirme avoir agi en représailles d'une opération de l'armée française au Mali menée en février. Une opération qui avait eu lieu dans le nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie et qui avait tué plusieurs lieutenants du mouvement de Iyad Ag Ghali.Parmi ces personnes, on peut noter celui qui est appelé « le chef » Hassan al-Ansari. Ce Malien, originaire du nord du pays, était devenu le représentant du GSIM dans la région de Gao.Le communiqué explique que « le but de l'attaque était de repousser le régime du Burkina et les autres pays qui se sont alliés dans le G5 Sahel pour combattre à la place de l'armée française ».Le GSIM rappelle d'ailleurs qu'il serait bon de revenir à la politique du précédent président burkinabè, Blaise Compaoré, qui avait observé « une certaine neutralité à l'égard de la lutte des moudjahidines contre la France et ses alliés ».Se pose aujourd’hui la question de complicités au sein de l'armée burkinabè. Le mode opératoire de l'attaque contre l'état-major soulève des doutes. Les hommes sont passés par l'accès de service, à l'arrière du bâtiment. Ils portaient des uniformes de l'armée burkinabè. Des éléments qui peuvent laisser penser à une complicité interne.