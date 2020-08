Arrestation de Pulcherie Gbalet, responsable proche de l'opposition ivoirienne

Une responsable de la société civile en Côte d'Ivoire, Pulcherie Gbalet, qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, a été arrêtée à Abidjan, a annoncé dimanche son entourage.Pulcherie Gbalet, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne (ACI), organisation de la société civile proche de l'opposition a été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche "en compagnie de deux de ses collaborateurs par des hommes encagoulés", a affirmé à l'AFP Samba David, responsable de l'ONG la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire (CICI).L'activiste ivoirienne est actuellement "détenue à Abidjan dans les locaux de l'Unité de lutte contre le grand banditisme (ULGB, une section de la police)" qui l'accuse "d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection", a ajouté M. Samba, dénonçant "des accusations pré-fabriquées".A l'appel de l'opposition et de la société civile dont ACI, les manifestations liées à l'annonce de la candidature de M. Ouattara et interdites par le pouvoir, ont dégénéré en violences pendant trois jours, faisant six morts et une centaine de blessés.