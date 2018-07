Après une rencontre avec Bédié, Moriféré appelle à un «rassemblement» des forces démocratiques

Au cours d'une rencontre qualifiée de « haute portée politique » Pr Moriféré Bamba, Président de la Coalition « Debout, Sauvons la Côte d'Ivoire » et Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ont échangé, vendredi, sur « la situation sociopolitique nationale des plus préoccupantes pour la paix et la stabilité de la Nation », rapporte un communiqué transmis à APA.



Selon le communiqué signé par Pr Moriféré Bamba, par ailleurs, président du Rassemblement du Peuple de Côte d’Ivoire (RPCI), les discussions ont porté sur entre autres, « la récente Révision des Listes Electorales(RLE) organisée par la CEI, les institutions régaliennes de la République et la question des libertés démocratiques fondamentales » .



Sur chacune de ces questions, « dans une situation aussi grave que délétère », M. Bamba « soucieux de la consolidation et l’enracinement du processus démocratique en Côte d’Ivoire, la réconciliation nationale, la cohésion sociale, la paix et la stabilité dans notre pays", , a expliqué au pésident Henri Konan Bédié, « l’impérieuse nécessité du rassemblement de toutes les forces démocratiques républicaines et patriotiques, ainsi que toutes les forces vives de la Nation », lit-on.



Pour que « cesse, ici et maintenant cette situation contraire à l’Etat de Droit républicain » et pour « créer les conditions idoines pour des élections démocratiques, transparentes, sincères, apaisées et pacifiques, seules à même de sauver la nation ivoirienne du chaos qui s’annonce et dont les conséquences pourraient à nouveau être imprévisibles pour notre Nation », conclut Pr Moriféré Bamba .



