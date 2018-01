Après son élection comme président du Liberia, Georges Weah incite Drogba à devenir président de la Côte d'Ivoire

Tébily Drogba Didier Olivier deviendra-t-il un jour président de la République de Côte d'Ivoire comme l'est Georges Weah aujourd'hui au Liberia ? Le concerné lui-même ne s'y est pas encore prononcé. Les Ivoiriens, non plus, n'y ont pas encore songé. Mais c'est le nouveau président du Libéria, Oppong Georges, qui, après son élection, l'a évoqué au cours d'un échange entre les deux icônes africaines sur twitter. L'ex-capitaine des Éléphants a envoyé un message de félicitation à l'ancien joueur du Paris Saint Germain et du Milan AC. Le post de Didier Drogba : "C'est inédit ! Félicitations Mr Georges". La réponse du nouvel homme fort du Liberia : "Merci Didier Drogba pour ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples : suivons le même destin." Le même destin, le mot est lâché. Weah a été un grand footballeur professionnel en Europe. Connu au plan international. Didier Drogba aussi. Première trajectoire commune des deux hommes. La seconde pourrait-elle être sur le terrain politique ? C'est le souhait inavoué mais un petit peu voilé de l'ancien capitaine de la sélection nationale du Liberia. En le disant, le désormais premier citoyen libérien voit sans doute Didier Drogba à la magistrature suprême de son pays, la Côte d'Ivoire. Pour lui, l'ancien "serial killer" de Chelsea est capable de rendre beaucoup plus de services à son pays, en étant président de la République.

Georges Weah a certes mis la puce à l'oreille de Didier Drogba quant à la gestion au plus haut niveau de son pays, mais le concerné lui-même est-il disposé à assumer cette fonction. Drogba y a-t-il déjà songé un jour?



Edson Titi