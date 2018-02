Après sa rencontre avec Mabri Toikeusse, Pascal Affi N’guessan : « Le Rhdp est un échec…. Il faut donner une nouvelle chance à la Côte d’Ivoire »

A l’occasion d’une visite à Abert Mabri Toikeusse, président de l’Union pour la démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), le mercredi 07 février 2018, Pascal Affi N’guessan, a invité les leaders de la coalition membres du Rassemblement des Houphouetistes (RHDP) à préparer l’éventualité d’une nouvelle alliance pouvant répondre efficacement aux attentes des Ivoiriens.La coalition a pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) estl "un échec" selon Pascal Affi N’guessan, président du Front populaire ivoirien( FPI). Cet échec pour lui, serait le résultat d’une mauvaise politique engagée par le parti au pouvoir, leader de cette alliance. « Le leader de cette alliance s’est engagé dans une politique qui n’a pas permis de construire l’unité nationale, de faire la réconciliation entre les fils et les filles du pays, de combattre efficacement la pauvreté, de rebâtir une armée républicaine, d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de promouvoir la bonne gouvernance », a-t-il affirmé à la sortie de son entrevue avec le président de l’UDPCI. Poursuivant, Affi N’guessan a jugé nécessaire d’envisager des rapprochements en vue de mettre sur pieds une nouvelle alliance qui répondrait mieux aux attentes des ivoiriens. « Il était important d’échanger avec ces leaders pour qu’il intègre dans leurs stratégies la possibilité d’une alternative, d’une alliance dans l’intérêt de notre pays. Notre pays a besoin d’un instrument pour promouvoir son développement et ce sont les organisations politiques qui, ensemble, pourront construire ce nouvel instrument » a-t-il affirmé. A propos des élections locales qui constituent un cadre de promotion du développement locale, l’ex-premier ministre ivoirien a suggéré la possibilité de construction d’alliances circonstancielles avec l’Udpci, un parti qui compte selon lui sur l’échiquier politique national.Prenant la parole, Albert Mabri Toikeusse a rappelé l’ouverture de son parti, membre du RHDP, au dialogue, surtout aux questions liées à l’avenir de la Côte d’Ivoire. « Nous sommes des enfants du rassemblement, des enfants du dialogue et nous sommes ouvert aux échanges. Nous avons eu cet honneur de recevoir le président Affi. Nous nous reverrons certainement puisque nous nous engageons dans le dialogue sur des questions sensibles, des questions qui concerne le pays », a-t-il martelé.