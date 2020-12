Après quelques jours de silence - Guillaume Soro : « Je suis serein et résolument déterminé »

« Chers Tous,

Après le brouhaha orchestré, je tiens à dire aux ivoiriens et aux africains que je suis serein et résolument déterminé.

Déterminé à mener le combat contre les Présidences à vie en Afrique. Notre génération ne peut abdiquer. Jamais ! Sachez que le combat sera dur mais nous L’emporterons.

Je vous le redis ; « quand il est dur d’avancer sur le chemin, seuls les durs avancent et arrivent. » Ne reculez pas. Ne renoncez pas car moi je ne renoncerai pas.

Le combat contre les Présidences à vie et pour la démocratie méritent qu’on y consacre la vie ».



𝙂𝙐𝙄𝙇𝙇𝘼𝙐𝙈𝙀 𝙆𝙄𝙂𝘽𝘼𝙁𝙊𝙍𝙄 𝙎𝙊𝙍𝙊

● Ancien Premier Ministre -Ministre de la défense

● Ancien Président de l’Assemblée nationale

● Président de Générations et Peuples Solidaires

𝙂𝙋𝙎: <<𝙋𝙀𝙐𝙋𝙇𝙀𝙎 𝙐𝙉𝙄𝙎, 𝙋𝙀𝙐𝙋𝙇𝙀 𝙁𝙊𝙍𝙏>>