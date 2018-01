Après le 30ème sommet de l'UA - Gnamien Konan aux chefs d'État africains : "Arrêtez la Com. On veut du concret ou rien."

Messieurs les Chefs d’Etat Africains,



Si vous êtes sérieux et avez de la dignité, ce dont je n’ose doutez un seul instant, adoptez ici et maintenant une résolution qui vous oblige à rapatrier la totalité de votre patrimoine ( argent, maison, bijoux, actions, voitures etc...) et celui de vos ayants droit dans vos pays respectifs. Parce que vous ne pouvez pas planquer tous ces milliards à l’étranger et venir nous faire des déclarations à deux balles. D’ailleurs pour montrer l’exemple et éviter que votre jeunesse aille crever pour rien en Libye ou dans la Méditerranée, ajouter que désormais aucun Chef d’Etat Africain ou de Gouvernement Africain ne peut détenir des avoirs à l’Etranger, sous peine d’être exclu de votre Assemblée. Car c’est vraiment plus anti démocratique que les coups d’Etat. Et puis pendant que vous y êtes, plafonnez les fonds de souveraineté à 1 pour mille du budget national à défaut de les supprimer. Arrêtez la Com. On veut du concret ou rien.



Gnamien Konan Deputé de Botro.