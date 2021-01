Antériorité des civilisations nègres COMPATIBILITÉ OU NON avec les sectes abrahamiques juive, romaine et arabe ? (1/2)

Le mouvement KAMITE grandit et fait peur aux tortionnaires de la conscience nègre qui lâchent leurs "obligés", les "nègres de service" des maisons juives, romaines et arabes" ! Mais les argumentaires d'attaque sont si vains, si inconsistants que bon nombre de KAMITES n'y prêtent même pas attention !Récente incongruité, ils disent que DIOP, le père de "l'antériorité des civilisations nègres" est un promoteur de l'Islam, puisqu'il est né musulman et qu'il n'a jamais abjuré l'Islam ! Le caractère lâchement insidieux et abusivement démagogique d'une telle fêlure pourrait faire germer un doute dans l'esprit de certains noviciats kamites. D'où la présente clarification, selon les dons et les grâces, qu'il plut à nos ancêtres nègres de confier à votre humble serviteur, dans cet espace-temps.1. Significations de " l'Antériorité des Civilisations Nègres"Le but de la vie de Cheikh Anta DIOP fût de prouver qu'avant la Grèce, avant Babylone, avant Rome, avant la civilisation arabe, il eut l’Égypte antique, civilisation aussi époustouflante que majestueuse, si éloquente mais en même temps si (encore) mystérieuse. A dire vrai, ce premier postulat était déjà admis bien avant DIOP.Le scandale diopien c'est le second postulat. Cette civilisation initiale de l'Egypte antique, Khemet, est nègre ! Elle n'est pas nègre que seulement en certaines de ses dynasties, comme celles admises à demi mot de la basse époque, avec les pharaons nubiens Pianky, Chabaka, Chabataka, Les Nékao. Cheick Anta DIOP affirme que l’Égypte antique est nègres, dans son commencement, dans son apogée, dans son déclin, dans sa pensée, dans son esthétique, dans sa psychologie, ... . C'est une civilisation de l'homme noir, dans son intégralité, et les grands pharaons, Namer, Snefrou, Djoser, Kephren, les Amenhemat, les Montouhotep, les Amenhotep, les Sésostris, les Thoutmosis, les Séti, les Ramsès donc l'immortelle Ramsès II, etc., tous, sans exception, sont nègres, exactement comme les naturels actuels de l'Afrique au sud du Sahara !Diop invitât la pléthore de savants leucodermes à un duel intellectuel sous les pyramides, vestiges le plus emblématique de l'Egypte antique, sous l'arbitrage de l'UNESCO lors du colloque international d'Egyptologie du Caire, tenu du 29 janvier au 3 février 1974. Bien sûr on pensait avoir là l'occasion de fermer sa gueule définitivement à ce nègre turbulent ! C'est sans doute là, la plus grande erreur de la conspiration judéo-islamo-chrétienne; Diop seul contre tous, ayant ses maîtres académiques en face de lui, dynamitât les théories fantaisistes qui prévalaient jusque là. Mû par l'esprit de ses ancêtres nègres, OSIRIS Cheikh Anta DIOP, dans une démonstration méthodique et implacable, contraint les savants leucodermes à avouer le forfait : l'histoire qu'ils racontaient depuis toujours n'est que mensonge !L’antériorité des Civilisations Nègres signifie expressément, que la version judéo-islamo-chretienne de l'histoire du monde est une fausseté, un mensonge ! Ce faux témoignage de l'histoire établit l'accusation de conspiration contre les peuples nègres et leurs postérité, l'esclavage, la colonisation, la dépossession systématique des peuples nègres sont autant de crimes au dossier d'accusation.2. Tenir Le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam pour authentiques et vrais, c'est affirmé que l'antériorité des civilisations nègres est un mensongeEn effet entre OSIRIS Chekh Anta DIOP qui proclame l'antériorité des civilisations nègres et ceux qui la nient, un camp au moins doit être menteur. Si donc on fait de DIOP un promoteur de l'Islam, on soutient que DIOP a œuvré toute sa vie pour prouver qu'il est un menteur, grossière injure à l'intelligence reconnue de tous du grand maitre ! Au demeurant, le colloque du Caire de 1974, par sa conclusion, a affirmé que Diop dit la vérité, et donc que c'est bien l'antériorité des civilisations nègres qui est la vérité. Et donc que toute théorie contraire est fausse et mensongère !Mais alors pourquoi Diop n'a pas publiquement abjuré l'Islam ? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de la présente analyse.