Afrique : La folie populaire est de plus en plus grande.

Matin, midi, soir, de l’aube à l’aube, gba gba gba gbo gbo gbo.....à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, les villages, les villes....partout, il n’y a que ça. Des évangélistes par-ci, des apôtres par-là, des pasteurs par-ci, des prophètes par-là, des archevêques par-ci, des patriarches par-là....L’abrutissement est complet sur notre terre. Notre société, totalement laminée et ayant sombré dans la bêtise, est de plus en plus structurée par des escrocs et des affairistes s’attribuant des titres ronflants tirés de la Bible et autres autour du bruit et du délire. La folie populaire est de plus en plus grande. La misère et le désespoir unissent les entrepreneurs religieux et leurs clients que sont les masses populaires abêties dans un couple mystérieux où les premiers rackettent les seconds qui disent Amen, Amen, Amen.

Au-delà des élites coloniales dressées pour mâter notre peuple et le forcer à rester à la place que le capitalisme exploiteur et colonialo-esclavagiste lui a attribué depuis 3000 ans, ce sont ces escrocs, commerçants religieux millionnaires qui émasculent notre peuple en lui vendant un paradis artificiel logé au Ciel après avoir accepté docilement une mort lente sur terre. Avec une situation pareille, l’enfer pour le peuple africain n’est pas derrière nous, il est à venir.

Il nous faut absolument un Tsunami populaire construit à partir d’un noyau de patriotes avisés et fermement organisés pour mettre à terre tout ce système politico-économique avec ses conséquences sociales extrêmement douloureuses pour notre peuple. Nous n’avons et n’aurons pas une autre solution. La situation de notre peuple est extrêmement grave et elle ira en s’approfondissant si sa vraie mesure n’est prise rapidement.

Vive le #MOLTRA.



Komla Kpogli, S.G du Moltra