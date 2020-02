Afrique : L'histoire “oubliée” du continent

Contrairement à ce qu'affirmait l'ancien président français Sarkozy sur la place de l'homme africain dans l'histoire dans son discours de Dakar, L'histoire du continent africain regorge de civilisations riches et de personnages emblématiques. Mais cette histoire est encore trop souvent méconnue ou ignorée. C'est en réponse au fameux discours de Dakar que Adame Ba Konaré, historienne Malienne, avait écrit avec l'aide de collègues historiens un recueil d'essais nommé “Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy”. Dans la préface de ce recueil, les auteurs expliquent pourquoi il est nécessaire de faire mieux connaître l'histoire de l'Afrique et comment le faire :Il faut surtout se préoccuper de disséminer le plus largement possible l’histoire, la vraie histoire de l’Afrique et des peuples africains, en Afrique et hors d’Afrique. La jeunesse africaine est avide de savoir. Elle se pose légitimement des questions qui reviennent presque toujours à celle-ci : comment se fait-il que nous en soyons là où nous sommes aujourd’hui ? Parallèlement à l’écrit, nous disposons désormais de toutes sortes de moyens techniques pour procéder au mieux à cette dissémination.