Afrique - Cotation des premières obligations de la diaspora a la BRVM : Diaspora bonds BHS 6,25% 2019

Pour un montant recherché de 20 milliards, l’opération a été clôturée avec un taux de souscription de114%. Cette opération a vu la participation de la diaspora africaine provenant de 26 pays à hauteur de 43,37 soit un montant souscrit de 8 674 500 000 F CFA.



L’admission de ces obligations à la cote de la BRVM permet d’assurer leur liquidité et porte à 58 le nombre de lignes obligataires pour une capitalisation à l’issue de la cérémonie de 4135,58 milliards.

Dans son intervention, l’Administrateur Directeur Général de la BHS, Monsieur Mamadou Bocar SY, a souligné l’importance de cette opération pour son institution qui a su relever le défi d’en être le pionnier. Il a également indiqué que les ressources levées serviront à financer le programme de l’habitat social au Sénégal qui est l’une des priorités du Plan Sénégal Emergent.



Le DG de la BRVM, Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, a relevé le rôle clé que son institution a joué dans la structuration et la réalisation de cette opération comme étant l’une des actions identifiées dans le rapport sur l’amélioration du financement des économies de l’UEMOA adopté en 2012. Il s’est réjoui du caractère très innovant et historique de l’opération qui va sans doute inspirer d’autres émetteurs ainsi que d’autres places financières en Afrique. Il a saisi l’occasion pour remercier les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (ABCO Bourse, CGF Bourse, Everest Finance et Impaxis Securities) pour leur engagement et les efforts de promotion qu’elles ont déployés afin d’attirer les ressources de la diaspora africaine en général et celle du Sénégal en particulier.



La cérémonie s’est clôturée par la remise des plaques commémoratives à l’émetteur et aux SGI chefs de file de l’opération.



