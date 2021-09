Afrique : Berceau de l’aliénation culturelle !

Après l’esclavage cruel de 4 siècles lequel a nié à l’homme noir l’existence d’une âme, les Occidentaux ont pensé à une autre forme d’esclavage plus subtil et moins visible que sont le colonialisme et le néocolonialisme. Dans cette nouvelle forme d’esclavage, ils ont misé sur :

- L’éducation qui, elle, est pensée depuis leur académie. Or comme le dit si bien un adage « Penser pour vous et sans vous c’est penser contre vous ». La conséquence étant la production d’une élite intellectuelle au cerveau occidentalisée laquelle devient improductive face aux défis socioéconomiques et socioanthropologiques du continent !

- La politique qui obéit aux paradigmes occidentaux et qui n’est que le reflet de la charte de l’impérialisme où tout décideur africain doit obéissance absolue à son maitre qui, étant malin, a pris la peine de lui imposer en amont ses sectes ésotériques (Franc maçonnerie, rose croix, opus dei etc.) afin de contrôler son âme.

- La religion dite « révélée » qui, en remplaçant la spiritualité africaine ayant pour fondateur le « diable », a pris la peine d’expliquer aux Africains que leur malheur séculier provient de deux faits : Le « péché originel » et la malédiction de CHAM.

Par rapport au péché originel, on a martelé le cerveau des Africains sur le fait qu’Adam et Ève ont été expulsés du paradis parce qu'ils avaient mangé une pomme. Et que depuis ce terrible jour, vous et moi sommes voués au malheur : tels des Sysiphes, nous devons pousser ce « péché » tout au long de notre vie sans jamais pouvoir racheter la faute originelle de nos lointains parents, et encore moins ouvrir la porte du « paradis ».

C'est une condamnation éternelle, une malédiction divine, proférée par dieu en personne à l'encontre de l'humanité, simplement parce que Ève a été trop curieuse... Nous sommes donc tous coupables, et la femme l’est plutôt dix fois. Pourquoi ?

Selon « saint » Paul, Tertullien et « saint » Augustin, parce que cette faute est retransmise de génération en génération par l'union sexuelle, elle-même n'étant qu'une pure répétition systématique du péché originel.

Ainsi, avant même de naître, tout être humain est d'office condamné puisqu'il n'est que le fruit d'une répétition constante de la faute ! Et tout cela à cause d'un serpent !

Des milliers de commentateurs juifs, catholiques, protestants et musulmans ont écrit des kilomètres d'explications aussi savantes que bizarres sur cette « faute originelle », cette « chute de l'homme », cette « perte de la grâce », cette « perversion de la femme », etc., sans jamais convaincre véritablement.

Et pour cause, ce « péché originel » a permis par exemple à saint Paul, le théologien favori du Vatican (surtout aujourd’hui), d'écrire que « la femme est un corps sans tête », et à saint Jérôme de dire que « la volupté avec une femme est un crime à classer juste après l'homicide ».

Même au cours du XIXe siècle, pourtant plus éclairé, le prêtre catholique Lamennais a affirmé que « la femme est une statue vivante de la stupidité parce qu'en la faisant d'un reste de limon, Dieu en a oublié l'intelligence ».

Et même sur le plan politique, la même misogynie est présente. Rappelez-vous les termes « Suffragettes » aux USA au 19ième siècle où l’on disait que le jour où les femmes vont voter les bœufs voteront !

Faites juste un tour chez les Arables où la femme n’a rien à dire !

Or, dans l’Afrique traditionnelle ancestrale, le tissu familial reposait socioanthropologiquement sur le système matriarcal qui mettait la femme au centre des préoccupations quotidiennes.



En vendant aux Africains le « péché originel » avec ses corollaires à l’instar de la phallocratie, de la misogynie et de la patriarcalité, on a réduit la femme à une sorte d’objet. Elle n’a pas voix au chapitre !

Mais seul problème, cette apologie du « péché originel » imposée par la Bible et tous ses prêtres ne repose sur rien !

Car depuis presque trois mille ans, des millions d'hommes et de femmes ont été nourris d'un texte qui a été entièrement maquillé, truqué et transformé par un ou plusieurs scribes hébreux entre 1250 et 800 av. JC.

Ainsi il n'y a jamais eu de serpent désigné plus tard « Le prince du Mensonge » ni de péché de la femme !

Le « Prince du Mensonge » est bien ce scribe hébreu qui a jeté les bases du plus grand holocauste intellectuel de l'Occident en désignant, entre autres, la femme comme responsable de tous les maux de l'existence humaine.

Donc il y a bien eu un mensonge phénoménal grâce à un savant « mélange » de passages ôtés et d'autres réécrits. Le scribe qui a rédigé le Livre de la Genèse a simplement pris un texte sumérien intitulé Enki et Ninhursag, antérieur d'au moins 1500 ans à la naissance de l'écriture hébraïque, et en a modifié toute la structure pour l'adapter à « ses » besoins.

Celui qui nous a menti, et gravement culpabilisés, est bien le rédacteur du jardin d’Éden, ce scribe-traducteur que les spécialistes nomment « J » et qui a saccagé le texte original sumérien pour l'arranger à sa façon, en enlevant les passages qui le gênaient.